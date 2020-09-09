«Про що мовчать жінки» 2 випуск: Секс утрьох — експеримент чи травма?

Яке місце інтимна близькість посідає в сімейному житті? Що робити, якщо сексуальні стосунки трохи охололи або стали одноманітними? І головне питання 2 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» — чи варто погоджуватися на секс утрьох? Стане такий досвід цікавим експериментом чи травмою? Про це та інше — читайте в матеріалі.

Героїнею другого випуску проєкту «Про що мовчать жінки» стала Марта. Зі своїм чоловіком вона більше п’яти років у шлюбі і більше дев’яти разом, виховують трирічну доньку. У них ​​спільні інтереси: танці, подорожі та мистецтво фотографії. У їхній парі все ідеально, крім одного «але». Він хоче, щоб їх було троє… в ліжку. Незважаючи на те, що в родині панує взаєморозуміння, каменем спотикання стало сексуальне бажання чоловіка додати ще одну жінку у спальню.

«Нещодавно мій чоловік запропонував мені секс утрьох. Раніше все було ідеально. Пориви пристрасті і різноманітне сексуальне життя. Але тепер у нього з’явилася така настирлива пропозиція, скажімо так. І я боюся, що якщо йому відмовлю, то він реалізує це бажання на стороні», — поділилася історією Марта.

Оксана Байрак зібрала два табори гостей. Одні вважаю, що секс утрьох може урізноманітнити сімейне життя і тим самим його зміцнити. А другі, що це тільки вселяє невпевненість у собі і руйнує шлюб.

Чому секс утрьох практикувати не варто?

Гінекологи стверджують про підвищений ризик ВІЛ-інфікування через недотримання контрацепції або незаміну презервативів при контакті чоловіка з двома жінками.

Психологи зазначають, що залучення третього у стосунки — це небажання працювати над собою і над проблемами. Відсутність компромісу або можливості чути викликає бажання вирішити конфлікт шляхом пошуку нового партнера.

Можливість психологічного травматизму. Не варто переносити свої фантазії на практику, тому що не всі здатні сприймати свого партнера в контакті з іншою людиною.

Що робити, якщо партнер пропонує секс утрьох?

Передовсім визначити особисто для себе, чи готові ви впустити в своє ліжко третю людину. Це важливий психологічний момент, який точно не повинен травмувати вас на все життя.

Усвідомити, що вам доведеться побачити, як ваш партнер займається сексом з іншою людиною.

Спробувати попрактикуватися на початковому етапі базовим фліртом. Уже на цій стадії ви зрозумієте, чи викликають у вас або вашого партнера почуття ревнощів звичайні дотики.

Якщо ви не готові вступити у такий контакт, запропонувати партнеру різноманітні готелі для рольових ігор або тематичні вечірки.

Написати загальні сексуальні фантазії і визначити, які з них кожен партнер готовий реалізувати.

Заздалегідь обумовити, що дозволено для двох, а що не має виходити за межі.

У разі згоди на секс утрьох вибирати людину, яка точно не буде вашим знайомим чи знайомою. Важливо, щоб третій партнер був разовим і не ставав частиною вашої родини.

Не забувати про здачу третім партнером чотирьох базових тестів: на хламідіоз, трихомоніаз, мікоплазмоз, гонорею.

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За підсумком 2 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» Марта ухвалила рішення почекати з таким сексуальним досвідом. Жінка вирішила поки урізноманітнити їхнє подружнє життя тематичними вечірками і відвідуванням просторів для рольових ігор.

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