«Про що мовчать жінки» 2 випуск: Секс утрьох — експеримент чи травма?
Яке місце інтимна близькість посідає в сімейному житті? Що робити, якщо сексуальні стосунки трохи охололи або стали одноманітними? І головне питання 2 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» — чи варто погоджуватися на секс утрьох? Стане такий досвід цікавим експериментом чи травмою? Про це та інше — читайте в матеріалі.
Героїнею другого випуску проєкту «Про що мовчать жінки» стала Марта. Зі своїм чоловіком вона більше п’яти років у шлюбі і більше дев’яти разом, виховують трирічну доньку. У них спільні інтереси: танці, подорожі та мистецтво фотографії. У їхній парі все ідеально, крім одного «але». Він хоче, щоб їх було троє… в ліжку. Незважаючи на те, що в родині панує взаєморозуміння, каменем спотикання стало сексуальне бажання чоловіка додати ще одну жінку у спальню.
«Нещодавно мій чоловік запропонував мені секс утрьох. Раніше все було ідеально. Пориви пристрасті і різноманітне сексуальне життя. Але тепер у нього з’явилася така настирлива пропозиція, скажімо так. І я боюся, що якщо йому відмовлю, то він реалізує це бажання на стороні», — поділилася історією Марта.
Оксана Байрак зібрала два табори гостей. Одні вважаю, що секс утрьох може урізноманітнити сімейне життя і тим самим його зміцнити. А другі, що це тільки вселяє невпевненість у собі і руйнує шлюб.
Чому секс утрьох практикувати не варто?
- Гінекологи стверджують про підвищений ризик ВІЛ-інфікування через недотримання контрацепції або незаміну презервативів при контакті чоловіка з двома жінками.
- Психологи зазначають, що залучення третього у стосунки — це небажання працювати над собою і над проблемами. Відсутність компромісу або можливості чути викликає бажання вирішити конфлікт шляхом пошуку нового партнера.
- Можливість психологічного травматизму. Не варто переносити свої фантазії на практику, тому що не всі здатні сприймати свого партнера в контакті з іншою людиною.
Що робити, якщо партнер пропонує секс утрьох?
- Передовсім визначити особисто для себе, чи готові ви впустити в своє ліжко третю людину. Це важливий психологічний момент, який точно не повинен травмувати вас на все життя.
- Усвідомити, що вам доведеться побачити, як ваш партнер займається сексом з іншою людиною.
- Спробувати попрактикуватися на початковому етапі базовим фліртом. Уже на цій стадії ви зрозумієте, чи викликають у вас або вашого партнера почуття ревнощів звичайні дотики.
- Якщо ви не готові вступити у такий контакт, запропонувати партнеру різноманітні готелі для рольових ігор або тематичні вечірки.
- Написати загальні сексуальні фантазії і визначити, які з них кожен партнер готовий реалізувати.
- Заздалегідь обумовити, що дозволено для двох, а що не має виходити за межі.
- У разі згоди на секс утрьох вибирати людину, яка точно не буде вашим знайомим чи знайомою. Важливо, щоб третій партнер був разовим і не ставав частиною вашої родини.
- Не забувати про здачу третім партнером чотирьох базових тестів: на хламідіоз, трихомоніаз, мікоплазмоз, гонорею.
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За підсумком 2 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» Марта ухвалила рішення почекати з таким сексуальним досвідом. Жінка вирішила поки урізноманітнити їхнє подружнє життя тематичними вечірками і відвідуванням просторів для рольових ігор.