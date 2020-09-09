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Друга ночі, білий рояль і спів Оксани Байрак

09.09.2020

Легендарна режисерка, продюсерка, ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак продовжує дивувати і зачаровувати своїх шанувальників. Не дарма кажуть, що талановита людина — талановита в усьому. Так Оксана поділилася відео зі зйомок багатосерійного фільму. Культова режисерка розбавляє нічні зйомки своїм співом і грою на білому роялі. Відео — в матеріалі.

оксана байрак

Робота студії Байрак кипить. Третя нічна зміна зйомок і, здавалося б, усі геть виснажені. Але не Оксана, яка саркастично стверджує, що не має сил. «Немає сил? Це не про мене», — каже режисерка і сідає просто на знімальному майданчику за рояль.

Більше на тему: Оксана Байрак про проєкт «Про що мовчать жінки»: Шоу? Ні! Це життя!

Пропонуємо вам подивитися, що насправді відбувається о другій годині ночі в житті  Оксани Байрак і на її знімальному майданчику.

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Дивіться щосереди о 19:00 на телеканалі СТБ прем’єру проєкту «Про що мовчать жінки».  

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