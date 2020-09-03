Оксана Байрак про проєкт «Про що мовчать жінки»: Шоу? Ні! Це життя!

2 вересня на телеканалі СТБ стартував новий проєкт «Про що мовчать жінки». Ведучою стала легендарна Оксана Байрак. Саме їй, як нікому іншому, довіряють глядачки і навіть глядачі! Під час кожного випуску Оксана не тільки вислухає і дасть пораду героям, а й поділиться особистим життєвим досвідом. А ось саму програму називає життям, і вже точно не шоу!

Про що мовчать жінки – 1 випуск від 02.09.2020

Важливі життєві питання, які хвилюють кожну жінку, рано чи пізно вимагають відповідей. Відшукати їх досить складно, особливо через, що існує тьма стереотипів. Серед них «слабку стать», «місце біля плити», «ти ж мати» і багато інших. Однак будь-яка жінка не повинна мовчати. Ведуча нового проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак завжди сміливо і відкрито висловлювалася на різні теми і обстоювала свої інтереси. Відтепер вона візьметься допомогти всім гостям і глядачкам у їхніх проблемах.

«”Про що мовчать жінки”. Шоу? Ні! Життя! Бути ведучою такого життєвого проєкту — це не складність, а велике щастя! З огляду на те, що всі героїні довіряють мені, як близькій людині, як найближчій подрузі. Багато хто погоджується брати участь у передачі лише тому, що знають: вони йдуть на зустріч з Оксаною Байрак, яка точно допоможе. Ця безмежна довіра жінок мені неймовірно цінна. Звичайно, тут не останню роль відіграє любов до моїх фільмів, які є настільною книгою людських стосунків, де все — на розрив аорти. Та й я сама так живу. Велике вміння, не нав’язуючи своїх життєвих догм і переконань, повернути моїм гостям упевненість, повагу, любов. Уберегти від часом страшних учинків. І тут я стаю режисером не вигаданих героїв, а режисером людських душ у реалії », — зізналася Оксана Байрак.

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Дивіться щосереди о 19:00 на телеканалі СТБ прем’єру проєкту «Про що мовчать жінки».

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