2 сентября на телеканале СТБ стартовал новый проект «О чем молчат женщины». Ведущей стала легендарная Оксана Байрак. Именно ей, как никому другому, доверяют зрительницы и даже зрители! Во время каждого выпуска Оксана не только выслушает и даст совет героям, но и поделится личным жизненным опытом. А вот саму программу называет жизнью, и уж точно не шоу!

О чем молчат женщины – 1 выпуск от 02.09.2020

Важные жизненные вопросы, которые волнуют каждую женщину, рано или поздно требуют ответов. Отыскать их довольно сложно, особенно в силу того, что существует масса стереотипов. Среди них «слабым пол», «место у плиты», «ты же мать» и многие другие. Однако любая женщина не должна молчать. Ведущая нового проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак всегда смело и открыто высказывалась на разные темы и отстаивала свои интересы. Отныне она возьмется помочь всем гостям и зрительницам в их проблемах.

«“О чем молчат женщины”. Шоу? Нет! Жизнь! Быть ведущей такого жизненного проекта — это не сложность, а великое счастье! Учитывая, что все героини доверяются мне, как близкому человеку, как ближайшей подруге. Многие соглашаются участвовать в передаче лишь потому, что знают — они идут на встречу с Оксаной Байрак, которая точно поможет. Это безграничное доверие женщин мне невероятно ценно. Конечно, здесь не последнюю роль играет любовь к моим фильмам, которые являются настольной книгой человеческих отношений, где все — на разрыв аорты. Да и я сама так живу. Великое умение, не навязывая своих жизненных догм и убеждений, вернуть моим гостьям уверенность, уважение, любовь. Предотвратить от порою страшных поступков. И здесь я становлюсь режиссером не придуманных героев, а режиссером человеческих душ в реалии», — призналась Оксана Байрак.

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Смотрите каждую среду в 19:00 на телеканале СТБ премьеру проекта «О чем молчат женщины».

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