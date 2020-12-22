Завтра, 23 декабря, в 19:00 в эфире телеканале СТБ выйдет 17 выпуск ток-шоу «О чем молчат женщины» с несменной ведущей Оксаной Байрак. В студии поднимется вопрос об усыновлении, если у женщины нет возможности забеременеть.

Родить не могу усыновить – где поставить запятую? В гости к Оксане Байрак на ток-шоу «О чем молчат женщины» придет героиня, которая больше всего на свете мечтает о ребенке. Но, к сожалению, после длительных лечений и обследований вердикт врачей однозначен, и родить она не сможет. С мужем они готовы рассмотреть усыновление, но вокруг огромное количество историй о детях, которых взяли в семьи, и через время, не справившись с нравом и генами (миф это, или правда?), возвращали назад. Правда ли, что внезапно в любой момент жизни может объявиться биологический родитель и его права на ребенка будут приоритетнее? В студии будут эксперты социальных служб, люди с личными историями и драмами, которые помогут героине рассмотреть ситуации со всех возможных сторон и оценить все риски, с которыми могут столкнуться приемные родители.

Не пропустите уже завтра, 23 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ 17 выпуск проекта «О чем молчат женщины»!

Video: «О чем молчат женщины» выпуск 17: Стоит ли становиться приемными родителями? Смотрите проект О чем молчат женщины 17 выпуск от 23.12.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины выпуск от 23 декабря уже на СТБ - смотреть

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