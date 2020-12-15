Эксперты ток-шоу «О чем молчат женщины» в новом выпуске разберутся в спорной теме – родах в ванне. К ведущей Оксане Байрак придет героиня, которая при первых родах столкнулась с врачебной жестокостью, а теперь, забеременев во второй раз, пытается избежать этого. Сейчас популярны домашние естественные роды с минимальным врачебным вмешательством. Больше о родах в ванне узнайте в 15 выпуске программы «О чем молчат женщины» уже завтра, 16 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!

В 15 выпуске программы «О чем молчат женщины» вы также узнаете:

Безопасен ли процесс родов в ванне?

Есть ли риски для ребенка и для матери?

Какими фактами будут апеллировать опытные акушеры-гинекологи?

Какие случаи из практики подобных родов были у гостей студии?

Что расскажут женщины, счастливо родившие сами в домашних условиях?

Почему некоторые ни за что не пошли бы на роды в больнице?

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Не пропустите уже завтра, 16 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ новый выпуск проекта «О чем молчат женщины»!

Video: «О чем молчат женщины»: темой 15 выпуска станут роды в ванне Смотрите проект О чем молчат женщины 15 выпуск от 16.12.2020 с Оксаной Байрак. Анонс проекта О чем молчат женщины выпуск от 16 декабря уже на СТБ - смотреть

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