«О чем молчат женщины»: темой 15 выпуска станут роды в ванне
15.12.2020
Эксперты ток-шоу «О чем молчат женщины» в новом выпуске разберутся в спорной теме – родах в ванне. К ведущей Оксане Байрак придет героиня, которая при первых родах столкнулась с врачебной жестокостью, а теперь, забеременев во второй раз, пытается избежать этого. Сейчас популярны домашние естественные роды с минимальным врачебным вмешательством. Больше о родах в ванне узнайте в 15 выпуске программы «О чем молчат женщины» уже завтра, 16 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ!
В 15 выпуске программы «О чем молчат женщины» вы также узнаете:
- Безопасен ли процесс родов в ванне?
- Есть ли риски для ребенка и для матери?
- Какими фактами будут апеллировать опытные акушеры-гинекологи?
- Какие случаи из практики подобных родов были у гостей студии?
- Что расскажут женщины, счастливо родившие сами в домашних условиях?
- Почему некоторые ни за что не пошли бы на роды в больнице?
Больше по теме: «О чем молчат женщины» выпуск 14: Что делать, если сын гей?
Не пропустите уже завтра, 16 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ новый выпуск проекта «О чем молчат женщины»!
Video: «О чем молчат женщины»: темой 15 выпуска станут роды в ванне
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