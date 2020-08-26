17 выпуск
23.12.2020 | Сезон 1
Как правильно подойти к процедуре усыновления? И что делать, чтобы малыш был счастлив?
Оксана Байрак о проекте «О чем молчат женщины»
Во время каждого выпуска Оксана не только выслушает и даст совет героям, но и поделится личным жизненным опытом
Стоит ли прощать измену?
Редакция STB.UA продолжает затрагивать самые актуальные темы. Стоит ли прощать измену?
Новости проекта
О проекте
В студии ток-шоу «О чем молчат женщины» знаменитая режиссер и телеведущая будет откровенно говорить с героинями на все волнующие, спорные и самые сложные темы: пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и многие другие интимные проблемы. Оксана Байрак готова не только говорить по душам с каждой женщиной, но и дать «отрезвляющий», жесткий, но справедливый совет. Поэтому совместно с ведущей в студии все «за» и «против» будут обсуждать эксперты. Кроме того в каждой программе ведущая обещает делиться подробностями из своей жизни, которые до этого не слышал никто.