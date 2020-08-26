Проекты
О чем молчат женщины
17 выпуск
17 выпуск
23.12.2020 | Сезон 1
Как правильно подойти к процедуре усыновления? И что делать, чтобы малыш был счастлив?
Оксана Байрак о проекте «О чем молчат женщины»
Оксана Байрак о проекте «О чем молчат женщины»
Во время каждого выпуска Оксана не только выслушает и даст совет героям, но и поделится личным жизненным опытом
Стоит ли прощать измену?
Стоит ли прощать измену?
Редакция STB.UA продолжает затрагивать самые актуальные темы. Стоит ли прощать измену?
Бодипозитив — право или лень?
Бодипозитив — право или лень?
В свете актуальных событий и движения за естественную красоту предлагаем вам узнать больше о бодипозитиве
Новости проекта
О чем молчат женщины: смотреть онлайн шоу Оксаны Байрак
О чем молчат женщины

«О чем молчат женщины» выпуск 18: Что делать, если ты стала жертвой насилия?

 о чем молчат женщины
О чем молчат женщины

«О чем молчат женщины» 17 выпуск: Что нужно знать перед усыновлением ребенка

 О чем молчат женщины: смотреть онлайн шоу Оксаны Байрак
О чем молчат женщины

«О чем молчат женщины» выпуск 17: Стоит ли становиться приемными родителями?

 О чем молчат женщины: смотреть онлайн шоу Оксаны Байрак
О чем молчат женщины

Дело не во фригидности: впервые за всю историю шоу героиня подала на развод в 16 выпуске «О чем молчат женщины»
О проекте
В студии ток-шоу «О чем молчат женщины» знаменитая режиссер и телеведущая будет откровенно говорить с героинями на все волнующие, спорные и самые сложные темы: пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и многие другие интимные проблемы. Оксана Байрак готова не только говорить по душам с каждой женщиной, но и дать «отрезвляющий», жесткий, но справедливый совет. Поэтому совместно с ведущей в студии все «за» и «против» будут обсуждать эксперты. Кроме того в каждой программе ведущая обещает делиться подробностями из своей жизни, которые до этого не слышал никто.
