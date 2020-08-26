О проекте

В студии ток-шоу «О чем молчат женщины» знаменитая режиссер и телеведущая будет откровенно говорить с героинями на все волнующие, спорные и самые сложные темы: пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и многие другие интимные проблемы. Оксана Байрак готова не только говорить по душам с каждой женщиной, но и дать «отрезвляющий», жесткий, но справедливый совет. Поэтому совместно с ведущей в студии все «за» и «против» будут обсуждать эксперты. Кроме того в каждой программе ведущая обещает делиться подробностями из своей жизни, которые до этого не слышал никто.