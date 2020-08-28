«О чем молчат женщины»: стоит ли прощать измену?

Уже 2 сентября на телеканале СТБ состоится премьера проекта «О чем молчат женщины». Редакция STB.UA продолжает затрагивать самые актуальные темы. Стоит ли прощать измену? Этот вопрос, увы, рано или поздно задают себе многие. Для кого-то измена – это секс, а кто-то относит к ней совместные походы в кафе и поцелуи. Даже при разных взглядах на семейные отношения и секс каждый из нас всё равно ждёт от любимого человека верности. Разобраться в том, можно ли прощать измену и в каких случаях, нам помогла психоаналитик Анна Кушнерук.

Мы с детства привыкаем обманывать. Сначала мы врём родителям, что не ели конфет до обеда, потом говорим учителям, что забыли дневник, а потом и спутнику жизни о том, что на вечеринке только девушки. В то же время все мы терпеть не можем, когда обманывают нас. Особенно тот человек, с которым вы поклялись хранить друг другу верность.

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По словам Анны Кушнерук, нас страшит не столько факт сексуальной неверности, сколько чувство, с которым мы остаемся после:



Из терапевтического опыта должна заметить, что абсолютное большинство людей отступают от верности, это если говорить мягко. И не всегда человек это расценивает как измену. Чаще всего измены объясняются кризисом в отношениях, нормальной природой вещей или спонтанным чувством, с которым не удалось справиться.

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Это только в наших фантазиях мы гордо поднимаем голову и уходим в лучи уходящего солнца. Чаще это происходит совершенно не так и нас что-то сдерживает. Что же делает решение уйти таким сложным? Для кого-то это общие дети или кредиты, а для кого-то страх быть опозоренным. Анна объясняет: чаще всего за фразой «не могу простить» кроются определенные моменты и страхи:

Страх быть сравниваемым (исключает ощущение уникальности, подрывает веру в слова мужа).

В таком случае не пытайтесь пользоваться своей фантазией как фотошопом, не стоит приукрашивать то, что вам недоступно знать, даже в том случае, если вы воочию увидели любовницу.

Страх, что об этом «позоре» узнают и родные, и окружающие вас люди.

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Если вы намерены сохранить этот союз, то чем меньше сочувствующих – тем лучше. В конце концов, это личное дело пары. Ваша сила не только в факте того, что вы выдержали физическую неверность вашей второй половинки. Это совершенно нормально продолжать любить и ценить человека, который вам изменил.



Нас многое держит. И даже то, что этически прощать казалось невозможным, прощается .



Сдерживающие факторы – это неплохо, это повод остановиться и подумать, осознать себя, ценность этих отношений и не горячиться.



Категорически недопустимо вмешивать детей в сексуальные отношения родителей!



А если уж принято решение уходить – стоит с достоинством сказать ребенку, что произошло то, что будет мешать быть счастливыми, и вы расстанетесь, уважая друг друга.

По словам Анны Кушнерук, прощать стоит не измену, а то, что в отношениях произошли перемены, которые от обоих потребуют задуматься о том, как жить дальше.

Я против «коленей» и «прости» по сто раз в день. Важно также обговорить не подробности полового акта и кто лучше кого, а чувства друг друга в паре. Говорить стоит не о третьем, а исключительно о вас двоих. И прощать, и оставаться стоит лишь там, где было и есть хорошо, несмотря на трудности, с которыми столкнулась ваша пара. Моя мама меня когда-то научил. Я, как подросток, утверждала: «Я бы развелась! Я бы не простила!». А она задала вопрос: «Вот узнала бы ты, а что бы ты потом с этим делала?». Пока вы любите и болит – вас это будет держать. Важно лишь отличать: больно из-за того, что вы любите, или из-за того, что задето ваше самолюбие.

В любом случае, после факта измены вам придется забыть о сказках в стиле «жили они долго и счастливо и умерли в один день» и начать принимать друг друга такими, какими вы есть, жить здесь и сейчас, понимая, что все мимолетно.

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