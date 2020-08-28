«Про що мовчать жінки»: чи варто пробачати зраду?

Вже 2 вересня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра проєкту «Про що мовчать жінки». Редакція STB.UA продовжує висвітлювати найактуальніші теми. Чи варто пробачати зраду? Це запитання, на жаль, рано чи пізно ставлять собі багато людей. Для когось зрада – це секс, а хтось вважає нею спільні походи в кафе та поцілунки. Навіть за різних поглядів на сімейні стосунки та секс кожен з нас усе одно чекає від коханої людини вірності. Розібратися в тому, чи можна пробачати зраду і в яких випадках, нам допомогла психоаналітик Анна Кушнірук.

Ми з дитинства звикаємо обманювати. Спочатку ми брешемо батькам, що не їли цукерок до обіду, потім кажемо вчителям, що забули щоденник, а потім і супутнику життя про те, що на вечірці лише дівчата. Водночас усі ми терпіти не можемо, коли обманюють нас. Особливо та людина, з якою ви заприсяглися зберігати одне одному вірність.

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За словами Анни Кушнірук, нас лякає не так факт сексуальної невірності, як почуття, з яким ми залишаємося після:

З терапевтичного досвіду мушу зауважити, що абсолютна більшість людей відступають від вірності, це якщо говорити м’яко. І не завжди людина це розцінює як зраду. Найчастіше зради пояснюються кризою у стосунках, нормальною природою речей або спонтанним почуттям, із яким не вдалося впоратися.

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Це тільки у наших фантазіях ми гордо піднімаємо голову та йдемо у променях сонця. Найчастіше це відбувається зовсім по-іншому і нас щось стримує. Що ж робить рішення піти таким складним? Для когось це спільні діти або кредити, а для когось страх бути зганьбленим. Анна пояснює: найчастіше за фразою «не можу пробачити» криються певні моменти і страхи:

Страх бути порівнюваним (виключає відчуття унікальності, підриває віру в слова чоловіка).

У такому разі не намагайтеся користуватися своєю фантазією як фотошопом, не варто прикрашати те, що вам недоступно знати, навіть у тому випадку, якщо ви на власні очі побачили коханку.



Страх, що про цю «ганьбу» дізнаються і рідні, і люди, які вас оточують.

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Якщо ви маєте намір зберегти цей союз, то що менше співчутливців, то краще. Зрештою, це особиста справа пари. Ваша сила не тільки у факті того, що ви витримали фізичну невірність вашої другої половинки. Це абсолютно нормально – продовжувати любити і цінувати людину, яка вам зрадила.



Нас багато що тримає. І навіть те, що етично пробачати здавалося неможливим, пробачається.

Стримувальні фактори – це непогано, це привід зупинитися і подумати, усвідомити себе, цінність цих стосунків і не гарячкувати.



Категорично неприпустиме втручання дітей у сексуальні стосунки батьків!

А якщо вже прийнято рішення піти, варто з гідністю сказати дитині, що сталося те, що заважатиме далі бути щасливими, і ви розлучитеся, поважаючи одне одного.

За словами Анни Кушнерук, прощати варто не зраду, а те, що в стосунках відбулися зміни, які від обох потребують задуматися про те, як жити далі.

Я проти «колін» і «пробач» по сто разів на день. Важливо також обговорити не подробиці статевого акту і хто кращий за кого, а почуття одне одного в парі. Говорити варто не про третього, а виключно про вас двох. І прощати, і залишатися варто лише там, де було і є добре, незважаючи на труднощі, з якими стикнулася ваша пара.

Моя мама мене колись навчила. Я, як підліток, стверджувала: «Я б розлучилася! Я б не пробачила!». А вона поставила запитання: «Ось дізналася б ти, а що б ти потім із цим робила?». Поки ви кохаєте і болить – вас це буде тримати. Важливо лише відрізняти: боляче через те, що ви любите, чи через те, що зачеплено ваше самолюбство.

У кожному разі, після факту зради вам доведеться забути про казки у стилі «жили вони довго і щасливо та померли в один день» і почати приймати одне одного такими, якими ви є, жити тут і зараз, розуміючи, що все швидкоплинне.

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