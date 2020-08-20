«Про що мовчать жінки»: Ін’єкції краси — молодість чи неприродність

Будь-яка жінка хоче залишатися вродливою і молодою завжди. Однак її головний суперник у цьому питанні — час. Зупинити його неможливо, але можна обдурити. Краса у 2020 році стала досить розтяжним поняттям. І якщо для когось вона включає в себе передовсім генетичні дані, то для багатьох є результатом косметологічних ін’єкцій.

Напередодні старту проєкту «Про що мовчать жінки» редакція STB.UA обговорює найактуальніші жіночі теми. Питання краси для нас вкрай важливе. Особливо в часи стрімкого прогресу косметологічної індустрії. Ін’єкції краси вже не здаються чимось страшним або недосяжним. Кожен другий салон пропонує такі омолоджувальні послуги на будь-який гаманець. І головне, в чому залишається розібратися, — які аргументи «за», а які «проти».

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Передовсім необхідно розрізняти ін’єкції т. зв. коктейлів краси, гіалуронки, ботоксу і навіть силікону. Не кажучи вже про те, що останній препарат косметологи давно не використовують. Також варто розуміти, що ін’єкції не означають апріорі величезні губи і натягнутий лоб. Існує багато інших процедур, які дають жінці змогу зберігати шкіру молодою, пружною і здоровою. Наприклад: мезотерапія, біоревіталізація, контурна пластика.

Тут ми не станемо розмірковувати на тему медичних показань і впливу препаратів на організм. Наше завдання ― розібратися, чи варто вдаватися до таких послуг, якщо ти все-таки помітила у себе глибоку мімічну зморшку.

Звичайно, є ряд особливостей, які можна усунути за допомогою ін’єкцій краси. До них належать: сухість шкіри, дрібні і глибокі зморшки, широкі пори і навіть асиметрія обличчя. Усунути останню можна без пластичних операцій, а шляхом введення під шкіру філерів та гіалуронової кислоти.

Безумовно, є жінки, які цінують кожну особливість своєї зовнішності. Деякі виступають різко проти уколів. Адже жодна процедура не минає безслідно. Навіть найлегші маніпуляції залишають невеликі набряки, почервоніння, а часом навіть синці. І якщо згідно з косметологічними показаннями це норма, то для багатьох сам факт втручання в шкіру обличчя неприпустимий.

Існує і психологічний фактор. Багато жінок вважають, що старіти треба природно, і принципово відмовляються від ін’єкцій краси. Нав’язувати їм послуги косметологів, купувати сертифікати в клініках немає жодного сенсу. Таку позицію варто поважати і приймати. Ба більше, це свідчить про здорову самооцінку, яка не впускає в життя жінки комплекси і страхи віку. У таких випадках є прекрасна альтернатива.

Альтернатива ін’єкціям краси

Профілактика старіння — обов’язкова процедура, якщо ви таки хочете мати гарний вигляд. Але не обов’язково вдаватися до ін’єкцій краси. Можна спробувати обійтися масажем обличчя і фейсбілдингом. Ці процедури задіюють лицьові м’язи, які можна також тренувати, як і м’язи всього тіла. Вони підтягують шкіру обличчя і не дають їй провисати. Ба більше, постійно перебувають у тонусі.

Ін’єкції краси — молодість чи неприродність

На завершення можна додати лише одне. Тема краси завжди суб’єктивна. Прихильниць ін’єкцій можна зрозуміти точно так само, як і тих, хто виступає проти. Безперечно, світ косметології пропонує багато варіантів, і зберегти молоду і красиву шкіру можна! Головним залишається баланс краси і природності.

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