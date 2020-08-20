Любая женщина желает оставаться красивой и молодой всегда. Однако ее самый главный соперник в этом вопросе — время. Остановить его невозможно, но можно обмануть. Красота в 2020 году стала довольно растяжимым понятием. И если для кого-то она включает в себя прежде всего генетические данные, то для многих подразумевает результат косметологических инъекций.

В преддверии старта проекта «О чем молчат женщины» редакция STB.UA обсуждает самые актуальные женские темы. Вопрос красоты для нас крайне важен. Особенно во времена стремительного прогресса косметологической индустрии. Инъекции красоты уже не кажутся чем-то страшным или недосягаемым. Каждый второй салон предлагает такие омолаживающие услуги на любой карман. И главное, в чем остается разобраться, — какие аргументы «за», а какие «против».

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В первую очередь, необходимо различать инъекции так называемых коктейлей красоты, гиалуронки, ботокса и даже силикона. Не говоря уже о том, что последним препаратом косметологи давно не пользуются. Также стоит понимать, что инъекции не означают априори огромные губы и натянутый лоб. Существует масса других процедур, которые позволяют женщине сохранять кожу молодой, упругой и здоровой. Например, мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика.

Здесь мы не станем рассуждать на тему медицинских показаний и воздействия препаратов на организм. Наша задача ― разобраться, стоит ли прибегать к таким услугам, если ты все-таки заметила у себя глубокую мимическую морщину.

Конечно, есть ряд особенностей, которые можно устранить с помощью инъекций красоты. К ним относятся: сухая кожа, мелкие и глубокие морщины, широкие поры и даже асимметрия лица. Для избавления от последней совсем не обязательно прибегать к пластическим операциям, а достаточно ввести филлеры или гиалуроновую кислоту.

Безусловно, есть женщины, которые ценят каждую особенность своей внешности. Некоторые выступают категорически против инъекций. Ведь ни одна процедура не проходит бесследно. Самые безобидные манипуляции оставляют небольшую отечность, покраснения, а порой даже синячки. И если согласно косметологических показаний это норма, то для многих сам факт вмешательства в кожу лица недопустим.

Есть и психологический фактор. Многие женщины считают, что стареть нужно естественно, и принципиально отказываются от инъекций. Навязывать им услуги косметологов, покупать сертификаты в клиники не имеет никакого смысла. Такую позицию стоит уважать и принимать. Более того, это свидетельствует о здоровой самооценке, которая не впускает в жизнь женщины комплексы и страхи возраста. В таких случаях есть прекрасная альтернатива.

Альтернатива инъекциям красоты

Профилактика старения — обязательная процедура, если вы таки хотите выглядеть хорошо. Но не обязательно прибегать к инъекциям красоты. Можно попробовать обойтись массажами лица и фейсбилдингом. Данные процедуры подразумевают проработку лицевых мышц, которые можно также тренировать, как и мышцы всего тела. Они подтягивают кожу лица и не позволяют ей провисать. Более того, постоянно находятся в тонусе.

Инъекции красоты — молодость или неестественность

В заключение можно добавить лишь одно. Тема красоты всегда субъективна. Привержениц инъекций можно понять ровно так же, как и тех, кто выступает против. Безусловно, мир косметологии предлагает множество вариантов, и сохранить молодую и красивую кожу можно! Главным остается баланс красоты и естественности.

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