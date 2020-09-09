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Два часа ночи, белый рояль и поющая Оксана Байрак

09.09.2020

Легендарная режиссер, продюсер, ведущая проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак продолжает удивлять и очаровывать своих поклонников. Не зря говорят, что талантливый человек — талантлив во всем. Так Оксана поделилась видео со съемок многосерийного фильма. Культовая режиссер разбавляет ночные съемки своим пением и игрой на белом рояле. Видео — в материале.   

оксана байрак

Работа студии Байрак кипит. Третья ночная смена съемок и, казалось бы, все на износе. Но не Оксана, которая саркастично утверждает, что нет сил. «Нету сил? Это не обо мне», — говорит режиссер и садится прямо на съемочной площадке за рояль.

Больше по теме: Оксана Байрак о проекте «О чем молчат женщины»: Шоу? Нет! Это жизнь!

Предлагаем вам посмотреть, что на самом деле происходит в два часа ночи в жизни Оксаны Байрак и на ее съемочной площадке. 

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Смотрите каждую среду в 19:00 на телеканале СТБ премьеру проекта «О чем молчат женщины».

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