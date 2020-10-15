СильнаЯ Оксана Байрак про майбутній проєкт «Холостячка» на СТБ: Браво!

Уже 23 жовтня на телеканалі СТБ відбудеться головна прем’єра цієї осені — романтичне реаліті «Холостячка». Дізнавшись про цю новину, глядачі вже з весни почали ставити численні запитання. Хто кого запрошуватиме на побачення? Що буде вручати головна героїня Ксенія Мішина учасникам? Також з’явилася низка дивних стереотипів, які покликана розвіяти кампанія #СильнаЯ. Її героїня Оксана Байрак поділилася своєю думкою про майбутній проєкт «Холостячка».

Талановита режисерка, продюсерка, акторка і ведуча ток-шоу «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак стала однією з 14 успішних українських жінок ― героїнь соціальної диджитальної кампанії #СильнаЯ. У відвертому інтерв’ю Оксана розвіяла всі стереотипи, з якими їй доводилося стикатися на своєму шляху.

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Та головне, режисерка відзначила успіх нового проєкту «Холостячка», який точно не залишить нікого байдужим. На думку Оксани, глядачки будуть аплодувати:

«Ви знаєте, я зараз готова кричати, як глашатай, на кожному розі: “Браво!”. Я в захваті від цього рішення. Який резонанс буде в нашому суспільстві? Ну, я думаю, що стосується жіночої аудиторії, всі будуть аплодувати і говорити: “Так, ми дочекалися”. Цей проєкт буде не просто красивим шоу. Це буде життя, яке подарує надію дуже багатьом жінкам».

Не пропустіть 23 жовтня о 19:00 прем’єру проєкту «Холостячка» на телеканалі СТБ! Вмикайте реаліті щоп’ятниці і поринайте у світ справжніх почуттів та непідробних емоцій.

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