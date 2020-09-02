Темою 1 випуску проєкту «Про що мовчать жінки» стало домашнє насильство. Багато сімейних пар демонструють гарне й ідеальне життя, однак ніхто ніколи не знає напевно, що насправді відбувається за зачиненими дверима. Страшне явище домашнього насильства з кожним роком стає дедалі більш поширеним. Тому висвітлювати і шукати рішення цієї проблеми вкрай необхідно! Що розповіла колишня дружина футболіста ФК «Динамо» (Київ) Тетяна Алієва? Більше — в матеріалі.

Ідеальна пара, яка на світських заходах трималася за руки. І раптом, як грім серед ясного неба, вони заявляють про розлучення. Причина — домашнє насильство. Тоді це шокувало всіх, а новинні зведення тріщали по швах від різних домислів і припущень. Через деякий час Тетяна Алієва в студії «Про що мовчать жінки» розповіла, як вона наважилася піти від тирана, а також про ті самі причини, які так часто приховують жінки.

«Вперше, коли він мене вдарив, він мені сказав, що це я сама послизнулася. Найстрашніше, що в нього не було меж. Починалося все зі скажених очей, а далі йшли побиття ногами. У публічних місцях, як дорогі ресторани, міг дати мені ляпаса чи штовхнути. Я розуміла, що далі або я помру, або зараз же піду від нього. Будь-якій жінці важко з цим боротися. І ця історія далася мені дуже нелегко», — поділилася Тетяна.

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І набравшись сміливості, жінка почала говорити. Незабаром стали надходити листи з подякою. Багато жертв, які також страждали за зачиненими дверима від побиття чоловіків, зрозуміли, що необхідно говорити і йти від тиранів. У такі моменти розумієш, що ти не одна зіткнулася з жорстокістю. Так Тетяна Алієва прийшла в студію проєкту «Про що мовчать жінки», де підтримала героїню Олену, яка також страждає від рукоприкладства чоловіка. Тетяна виступила в таборі «проти» домашнього насильства і вкрай рекомендувала не прощати і не вірити на слово тирану.

Телеканал СТБ розділяє цінність людського життя і безпеки, підтримуючи жінок, які стали жертвами насильства. Якщо ви постраждали від психологічного, фізичного або сексуального насильства, ми закликаємо вас звернутися по допомогу в поліцію або на гарячі лінії підтримки:

Національна гаряча лінія протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації: 0 800 500 335;

Урядова гаряча лінія для жертв домашнього насильства: 1547.

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