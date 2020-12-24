Чи варто ставати мамою малюкові з притулку, якщо спроби завагітніти марні? У 17 випуску «Про що мовчать жінки» знайти для себе відповідь хотіла героїня Наталя. За допомогою експертів та ведучої Оксани Байрак вона зважила всі нюанси усиновлення та зробила вирішальний вибір.

37-річна Наталя вже одинадцять років щаслива у шлюбі. Сімейна пара готується стати прийомними батьками, тому що жінка не може мати дітей. Таке відповідальне і важливе рішення не можуть не супроводжувати страхи: пара боїться за здоров’я дитини і гармонію в сім’ї. У студії «Про що мовчать жінки» експерти відповіли на найпоширеніші запитання стосовно усиновлення — розглянемо їх нижче.

Чи може людина, що не має шлюбу, усиновити дитину?

Згідно чинного законодавства, для усиновлення немає жодних обмежень, що стосувалися би сімейного статусу. Втім якщо на дитину є два кандидати: одинока особа та подружня пара, то приоритет буде саме за парою. Так, якщо щось станеться з одним із батьків, то з дитиною залишиться другий. Якщо це самотня людина, то є ризик повернення.

Які документи необхідні для усиновлення дитини?

Інна Тута — юристка, що спеціалізується на всиновленні та допомагає батькам оформити дитину та прискорити процес, назвала такі документи:

Паспорт та податковий номер кандидатів-усиновлювачів;

Довідка про проходження підготовчого курсу до усиновлення.

Чи можливо провести генетичну експертизу перед усиновленням?

Лікарка-генетик Людмила Турова попередила, що всиновлена дитина має повний набір генів своїх батьків і часто — несприятливий. Тому експертка радить зробити генетичні тести, які є недорогими та швидкими.

Генетичні аналізи, які радять здати перед усиновленням:

Метаболічна панель;

Панель неврологічних та психічних захворювань (епілепсія, шизофренія, та інші нейропсихічні розлади).

Навіть є генетичні панелі, що показують, який буде характер у дитини, схильність до якої діяльності вона матиме, тощо.

Чи потрібно казати дитині, що вона усиновлена?

Експертка з відділу соціального інспектування родин у Києві Любов Лореашвілі, що професійно тренує потенційних прийомних батьків перед усиновленням, наголошує — дитина до 8—9 років має знати свою історію.

До того ж психологиня Вікторія Любаревич-Торхова впевнена, що усиновлення дитини може стати психологічним випробуванням для батьків. Тому варто чесно сказати дитині, що вона усиновлена, в якому віці ви б її не забрали.

Яка служба контролює сім’ю після усиновлення?

Служба у справах дітей та сім’ї перші три роки раз на рік приходить до самих усиновлювачів. Але робиться це неформально, щоб не травмувати дитину та не дати стороннім щось зрозуміти, адже є таємниця усиновлення. Працівники служби мають переконатися, що дитина жива, добре почувається та гармонійно розвивається.

Заслухавши поради експертів, зваживши всі за та проти, Наталя вирішила все ж таки сказати всиновленню «Так». Буквально за три тижні після закінчення програми подружжя отримало дозвіл та всиновило двох діточок — двійнят Всеволода та Лєрочку, яким по 2,6 роки.

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