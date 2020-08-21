«Про що мовчать жінки»: дата старту нового проєкту з Оксаною Байрак

Відвертий і чесний проєкт на чолі з талановитою Оксаною Байрак оголосив дату старту. Вже цієї осені кожен глядач стане свідком хвилюючих, спірних і дуже складних дискусій. Коли ж прем’єра нового проєкту «Про що мовчать жінки» на СТБ — читайте в матеріалі.

2 вересня о 19:00 стартує новий проєкт — «Про що мовчать жінки» на чолі з Оксаною Байрак. Саме вона завжди тонко відчуває жіночу душу, яку здатна заспокоїти або повернути до щасливого життя. У кожній програмі Оксана обіцяє ділитися подробицями свого досвіду, які до цього нікому не розповідала. Ба більше, глядачам варто бути готовими до «протверезливих», жорстких і справедливих порад. Бо часом саме така розмова здатна наповнити жінку силою і вірою в себе.

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Серед тем перших випусків ток-шоу «Про що мовчать жінки» — сурогатне материнство, насильство в сім’ї, пластична хірургія, бодипозитив, чайлдфрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія та інші ситуації, які жінки замовчують з якоїсь причини.

Не пропустіть прем’єру проєкту «Про що мовчать жінки» 2 вересня 2020 року о 19:00. Дивіться щосереди новий випуск з легендарною ведучою Оксаною Байрак.

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