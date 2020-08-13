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Осінній сезон на СТБ: Які прем’єри студійних ток-шоу побачать глядачі

13.08.2020

До осіннього телесезону СТБ готує відразу чотири студійних ток-шоу. В ефір телеканалу повернеться легендарний психологічний проєкт «Детектор брехні», Оксана Байрак представить ток-шоу «Про що мовчать жінки», а також стартують прем’єрні випуски «Один за всіх» і «Таємниці ДНК». Глядачі побачать неймовірні історії реальних людей про кохання і чесність, про таємниці, які неможливо приховати, про проблеми, які не можна замовчувати, і про боротьбу за правду та справедливість.

«Детектор брехні»

Ведучий Дмитро Карпачов

Героями прем’єрних випусків стануть люди, які хочуть бути почутими. З певних причин їх правді ніхто не довіряє, і тільки на «Детекторі брехні» за допомогою поліграфа стане зрозуміло, кому вірити. Кожна чесна відповідь на складні, а часом і неприємні запитання, має свою ціну. Але правда того варта. Якщо учасники будуть відвертими до кінця, отримають грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

У десятому сезоні «Детектора брехні» глядачі почують багато історій про взаємини: теплі, болісні, трагічні, нові та незакінчені. Стосунки між подружжям (дійсними або колишніми партнерами), між коханцями, батьками і дітьми, близькими родичами та сусідами. Герої проєкту хочуть зізнатися в таємницях, які довгий час доводилося приховувати від близьких; прагнуть довести свою чесність, налагодити стосунки з сім’єю або оприлюднити правду заради покарання винного.

Зйомки проєкту вже стартували.

Більше на тему: Дмитро Карпачов: «Детектор брехні» — це проєкт, який навчає жити

«Про що мовчать жінки»

Ведуча Оксана Байрак

Легендарна телеведуча та режисерка у студії ток-шоу відверто говоритиме з героїнями про найбільш бентежні, спірні та дуже складні теми. Оксана Байрак завжди відчуває жіночу душу, саме тому героїні відкриваються їй настільки, що готові розповісти навіть найбільш інтимну історію. У кожній програмі ведуча обіцяє ділитися подробицями зі свого життя, які до цього нікому не розповідала.

«Я буду відверта так само, як і героїні зі мною. Я не вмію говорити просто так, буду сперечатися або погоджуватися з експертами, висловлювати власну думку. Ми не просто поговоримо, а допоможемо героїні та кожної глядачці, яка опинилася у схожій ситуації, знайти рішення», розповіла телеведуча.

Оксана Байрак зізнається, що буде не тільки відверто говорити з кожною героїнею, а й давати «витверезливу», жорстку і обов’язково справедливу пораду. Тому разом з ведучою у студії всі «за» і «проти» обговорюватимуть експерти. Серед тем перших випусків ток-шоу «Про що мовчать жінки» сурогатне материнство, насильство в сім’ї, пластична хірургія, бодіпозитив, чайлд-фрі, нерівні шлюби, післяпологова депресія й інші ситуації, які замовчують жінки з тієї чи іншої причини.

Зйомки проєкту вже стартували.

Більше на тему: Оксана Байрак на зйомках нового проєкту СТБ «Про що мовчать жінки»

«Таємниці ДНК»

Ведуча Тетяна Висоцька

Успішний проєкт власної розробки телеканалу СТБ «Таємниці ДНК» продовжить допомагати дізнаватися правду за допомогою ДНК-тесту. У студії проєкту не просто обговорюють складні та неймовірні історії, в яких опинилися герої тільки в «Таємницях ДНК» вони, нарешті, отримують відповідь, яку так довго шукали. Всю правду учасники дізнаються просто у студії за результатом ДНК-тесту, точність якого наближається до 99% і підробити який неможливо. Конверт з результатами генетичної експертизи наприкінці кожної програми відкриває ведуча Тетяна Висоцька, а відповідь, яка в ньому знаходиться, часто кардинально змінює життя героїв.

Зйомки проєкту вже стартували.

Більше на тему: Тетяна Висоцька розповіла про неймовірну історію учасниці «Від пацанки до панянки» в новому сезоні «Таємниці ДНК»

«Один за всіх»

Ведучий Михайло Присяжнюк

Вісім років команда «Один за всіх» допомагає українцям відновити справедливість. У новому сезоні гостросоціальне ток-шоу продовжить боротися за істину в найважчих і найрезонансніших історіях.

Ретельне журналістське розслідування, вивчення всіх фактів, увага до деталей, чесність, об’єктивність і захист прав малолітніх дітей ось принципи проєкту і його ведучого Михайла Присяжнюка. Після завершення кожної історії Михайло особисто передаватиме владі всі факти у справі та контролюватиме вжиті ними заходи для відновлення порядку.

Дата прем’єри: 30 серпня о 20:00

Більше на тему: Стартували зйомки нового сезону проєкту «Один за всіх»

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