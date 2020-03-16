Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Оксана Байрак: біографія, кар’єра і всі новини про кінорежисерку

16.03.2020

Оксана Байрак — «жінка з планети Любов». Всіма улюблена кінорежисерка відома завдяки своєму таланту і значній фільмографії. Біографію телеведучої, актриси, сценаристки, кінорежисерки і кінопродюсерки Оксани Байрак читайте в матеріалі.

оксана байрак

Повне ім’я: Оксана Байрак

Дата народження: 16 лютого

Місце народження: Сімферополь

Діяльність: телеведуча, актриса, сценаристка, кінорежисерка, кінопродюсерка

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

Дитинство і юність

Оксана Байрак народилася в Україні в інтелігентній родині доктора наук і економіста. У батька було три освіти: юридична, економічна та історична. Мама за освітою економіст. Сама Оксана називає своє місце народження «планетою Любов».

Після перегляду фільму «Зірка привабливого щастя» у віці 5-ти років Оксана твердо для себе вирішила стати режисером. Закінчивши школу, Оксана вступила до Педагогічного інституту ім. Драгоманова в Києві на факультет корекційної педагогіки та психології, який успішно закінчила. З 1986 по 1988 рік працювала вчителем-логопедом. У 1991 році також закінчила режисерський факультет Інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

Більше на тему: У мене крутіше, ніж у Голлівуді: ексклюзивне інтерв’ю Оксани Байрак

Кар’єра і досягнення

В кінці другого курсу навчання в Інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого Оксана Байрак зняла свій перший повнометражний фільм під назвою «Круїз, або подорож розлучення» (1991).

У 1999 році Оксана відкрила і очолила кіностудію «Studio Bayrak». З перших днів це незалежна продюсерська студія України, яка займається виробництвом художніх фільмів і серіалів на замовлення телеканалів.

Знаковою роботою кінорежисерки став фільм «Аврора». У 2007 Байрак отримала премії IV Національної премії кінобізнесу України в трьох номінаціях: «Найкращий вітчизняний прокатний фільм», «Найкращий сайт фільму» і «Людина року в кінобізнесі». Фільм «Аврора» також було відправлено від України на премію «Оскар» в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою».

З 2009 по 2011 рік Оксана пропрацювала ведучою проєкту «Давай одружимось» на телеканалі СТБ.

У 2009 році Оксана Байрак стала переможницею нагороди Всеукраїнської премії «Жінка III тисячоліття» в номінації «Рейтинг».

Фільмографія

байрак

Режисер

2018 — «Ніщо не трапляється двічі»

2016 — «40+, або Геометрія почуттів»

2015 — «Щоб побачити веселку»

2015 — «Поділися своїм щастям»

2015 — «Обраниця»

2013 — «Запізніле каяття»

2011 — «Моє нове життя»

2011 — «Зимовий сон»

2009 — «Все можливо»

2009 — «Попелюшка з острова Джерба»

2009 — «Це я»

2008 — «Кардіограма кохання»

2008 — «Хочу дитину»

2007 — «Вілла розбрату, або Танець сонячного затемнення»

2007 — «Чоловіча інтуїція»

2006 — «Аврора»

2006 — «Інфант»

2005 — «Жіноча інтуїція 2»

2005 — «Летюча миша»

2004 — «За два кілометри від Нового року»

2004 — «Жіноча інтуїція»

2004 — «Тобі, справжньому»

2004 — «Вбий мене! Ну, будь ласка»

2003 — «Снігове кохання, або Сон у зимову ніч»

2002 — «Нероби»

1998 — «Побачення з химерою»

1992 — «Сплачено заздалегідь»

1991 — «Круїз, або подорож розлучення»

Продюсер

2016 — «40+, або Геометрія почуттів»

2015 — «Щоб побачити веселку»

2015 — «Поділися своїм щастям»

2015 — «Обраниця»

2010 — «Зимовий сон»

2009 — «Попелюшка з острова Джерба»

2009 — «Це я»

2009 — «Все можливо»

2008 — «Хочу дитину»

2008 — «Кардіограма кохання»

2008 — «Велика різниця»

2007 — «Вілла розбрату, або Танець сонячного затемнення»

2007 — «Чоловіча інтуїція»

2006 — «Аврора»

2006 — «Ангел з Орлі»

2006 — «Диявол з Орлі»

2006 — «Про це краще не знати»

2005 — «Жіноча інтуїція-2»

2005 — «Цілують завжди не тих»

2004 — «Тобі, справжньому»

2004 — «Вбий мене! Ну, будь ласка»

Сценарист

2016 — «40+, або Геометрія почуттів»

2015 — «Щоб побачити веселку»

2015 — «Поділися своїм щастям»

2015 — «Обраниця»

2013 — «Запізніле каяття»

2011 — «Моє нове життя»

2009 — «Все можливо»

2009 — «Попелюшка з острова Джерба»

2009 — «Це я»

2008 — «Кардіограма кохання»

2008 — «Хочу дитину»

2007 — «Чоловіча інтуїція»

2006 — «Інфант»

2005 — «Жіноча інтуїція-2»

2004 — «Тобі, справжньому»

2002 — «Нероби»

1992 — «Сплачено заздалегідь»

Акторка

2018 — «Ніщо не трапляється двічі» — Зейна 

2018 — «Кохання. Побічний ефект» — Тамара Золотарьова, пацієнтка приватної клініки пластичної хірургії

2016 — «40+, або Геометрія почуттів» — Катя

2015 — «Поділися своїм щастям» — Тетяна

2015 — «Обраниця» — Маша

2013 — «Запізніле каяття» — диктор телеканалу Скіфф ТБ

2012 — «Моє нове життя» — гінеколог

2009 — «Територія краси» — Жанна Пастухова

2004 — «За два кілометри від Нового року» — режисер Клара

2004 — «Тобі, справжньому» — суддя

2003 — «Жіноча інтуїція» — клієнтка салону краси

1991 — «Круїз, або подорож розлучення» — француженка

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить