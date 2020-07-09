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Оксана Байрак на зйомках нового проєкту СТБ «Про що мовчать жінки»

09.07.2020

Вже восени на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового проєкту «Про що мовчать жінки», ведучою якого стала легендарна режисерка — Оксана Байрак. У себе на сторінці в Instagram вона поділилася світлиною зі знімального майданчика і… закликала відмовитися від поцілунків. Чому? Дізнайтеся в нашому матеріалі.

Робота над новим ток-шоу кипить. Зовсім скоро глядачі побачать новий проєкт, у якому ведуча і гості студії обговорюватимуть найбільш життєві, спірні та актуальні питання. Ба більше, Оксана Байрак поділиться своїм досвідом. А поки тривають зйомки, режисерка публікує світлини у себе на сторінці в соціальній мережі і просить утриматися від поцілунків. А виною всьому — Covid-19.

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«Через зйомки моєї програми “Про що мовчать жінки” (СТБ)  не привітала всіх з Міжнародним днем поцілунків. З огляду на Covid-19 заклик до цього чудового дійства — особливо “актуальний”! Словом, вперше закликаю — не цілуйтеся і живіші будете! Ще надолужимо!!!! Всіх цілую! Віртуально», — написала Оксана.

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