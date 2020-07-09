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Оксана Байрак на съемках нового проекта СТБ «О чем молчат женщины»

09.07.2020

Уже осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового проекта «О чем молчат женщины», ведущей которого стала легендарная режиссер — Оксана Байрак. У себя на странице в Instagram она поделилась снимком со съемочной площадки и… призвала отказаться от поцелуев. Почему? Узнайте в нашем материале.

Работа над новым ток-шоу кипит. Совсем скоро зрители увидят новый проект, в котором ведущая и гости студии обсудят самые жизненные, спорные и актуальные вопросы. Более того, Оксана Байрак поделится своим опытом. А пока во всю идут съемки, режиссер публикует снимки у себя на странице в социальной сети и просит удержаться от поцелуев. А виной всему — Covid-19.

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«Из-за съёмок моей программы “О чем молчат женщины” (СТБ) не поздравила всех с Международным днём поцелуев. Учитывая Covid-19, призыв к этому замечательному действу — особенно “актуален”! В общем, впервые призываю — не целуйтесь и живее будете! Ещё наверстаем!!!! Всех целую! Виртуально», — написала Оксана. 

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