Уже этой осенью зрители телеканала СТБ увидят новый проект «О чем молчат женщины». Ведущей стала талантливая Оксана Байрак, которой доверяют и восхищаются украинские зрители. На своей странице в Instagram Оксана поделилась снимком с фотосессии к грядущему проекту.

Знаменитая режиссер и телеведущая Оксана Байрак уже осенью будет откровенно говорить с героинями на самые смелые, сложные и волнующие темы. Кто, как не она, сможет почувствовать тонкую душевную организацию каждой? Поэтому в программе ведущая обещает делиться подробностями из своей жизни, которые до этого не слышал никто, а также помогать всем тем, кто окажется на раздорожье жизненного пути.

«”Эрос в большом городе”. Неплоха чертовка! Согласитесь! А если серьезно — фотосессия к моему шоу «О чем молчат женщины» (СТБ)», — написала Оксана Байрак у себя на странице в Instagram.

Больше по теме: Как проводят лето звезды телеканала СТБ (фотоподборка)

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ