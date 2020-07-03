Лето в самом разгаре, а значит пришло время насладиться по-настоящему жаркими деньками и короткими ночами. Ранее редакция STB.UA делилась чек-листом, как разнообразить свой досуг летом 2020. Теперь делимся с вами новостями, как проводят лето звезды телеканала СТБ. Фото — смотрите в материале.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном проводят время на природе и в кругу самых близких. Так, у себя на странице в Instagram актер поделился снимками с прогулки по Межигорью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На проекте «Холостяк»-10 главный герой Макс Михайлюк подружился с постоянным ведущим реалити Григорием Решетником. Мужчины встретились в загородном комплексе, откуда поделились фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Актриса Фатима Горбенко отправилась в Каролино-Бугаз, где осваивает катание на SUP-борде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Тарас Цымбалюк отмечает два года отношений со своей возлюбленной. На своей странице в Instagram актер опубликовал снимки с чувственной фотосессии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Оля Полякова присоединилась к флешмобу #МандруйУкраїною и отправилась в Одессу. Певица призналась, что ранее никогда не видела город таким, каким узнала его совсем недавно. Оля успела покататься на катере, посетить экскурсии и посмотреть исторические места.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Алина Коваленко находится в Америке и готова знакомиться с марсианскими пейзажами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Оксана Байрак вовсю готовится к новому проекту «О чем молчат женщины», ведущей которого стала именно она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Иракли Макацария находится в Грузии и продолжает съемки программы о своей родине. Путешествуя по разным регионам, Иракли планирует делиться красивыми местами и впечатлениями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Владимир Ярославский путешествует по Украине. Шеф-повар отметил, что наша страна ничем не хуже тех мест, где мы привыкли отдыхать. Его также впечатлили розовые озера, водопады в Камьянке и свежий чистый воздух.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Экстрасенс Алена Курилова поделилась снимком в розах, которые сравнила с настоящим цветочным раем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Михаил Присяжнюк проводит лето в кругу семьи. Мужчина поделился снимком с дочерью, а также поразмышлял на тему отцовства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Людмила Шупенюк поделилась настоящим летним фото с бокалом шампанского у бассейна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Татьяна Высоцкая проводит свободное время с семьей на природе. Так, ведущая опубликовала снимки, которые обозначила как «по горячим летним следам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ольга Мартыновская продолжает вести свой кулинарный блог. Более того, на своей странице в Instagram она затронула тему благотворительности, которой давно занимается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Надежда Матвеева преодолевает страх высоты на 34-м этаже. Ведущая призналась, что ранее боялась смотреть с 12-го этажа, ведь уже тогда ее пробирал холодок по спине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Олеся Жураковская посетила Добропарк. Актрису покорили территория, растения и ароматы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Григорий Решетник успевает совмещать рабочие встречи и досуг с семьей. Утром по делам, после — в бассейн с детьми, а вечером снова к работе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Анна Сагайдачная продолжает удивлять кулинарными способностями. У себя на странице в социальной сети актриса похвасталась приготовленными макаронами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Эктор Хименес-Браво опубликовал фото со спортзала и признался, что он таки готов к лету!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ксения Мишина совмещает работу актрисы и… фотомодели. Холостячка написала, что начиная свою актерскую карьеру, многие утверждали, что она модель. «Могу и то, и другое», — заключила Ксения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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