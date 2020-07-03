Як проводять літо зірки телеканалу СТБ (фотодобірка)
Літо в самому розпалі, а значить настав час насолодитися по-справжньому спекотними днями і короткими ночами. Раніше редакція STB.UA ділилася чек-листом, як урізноманітнити своє дозвілля влітку 2020. Тепер ділимося з вами новинами, як проводять літо зірки телеканалу СТБ. Фото — дивіться в матеріалі.
Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином проводять час на природі і в колі найближчих. Так, у себе на сторінці в Instagram актор поділився знімками з прогулянки Межигір’ям.
На проєкті «Холостяк»-10 головний герой Макс Михайлюк подружився з постійним ведучим реаліті Григорієм Решетником. Чоловіки зустрілися в заміському комплексі, звідки поділилися фото.
Актриса Фатіма Горбенко вирушила в Кароліно-Бугаз, де освоює катання на SUP-борді.
Тарас Цимбалюк відзначає два роки стосунків зі своєю коханою. На своїй сторінці в Instagram актор опублікував знімки з чуттєвої фотосесії.
Оля Полякова приєдналася до флешмобу #МандруйУкраїною і вирушила до Одеси. Співачка зізналася, що раніше ніколи не бачила місто таким, яким пізнала його зовсім нещодавно. Оля встигла покататися на кареті, відвідати екскурсії і подивитися історичні місця.
Аліна Коваленко знаходиться в Америці і готова знайомитися з марсіанськими пейзажами.
Оксана Байрак щосили готується до нового проєкту «Про що мовчать жінки», ведучою якого стала саме вона.
Іраклі Макацарія знаходиться в Грузії і продовжує зйомки програми про свою батьківщину. Подорожуючи різними регіонами, Іраклі планує ділитися гарними місцями і враженнями.
Володимир Ярославський мандрує Україною. Шеф-кухар зазначив, що наша країна нічим не гірше тих місць, де ми звикли відпочивати. Його також вразили рожеві озера, водоспади в Кам’янці і свіже чисте повітря.
Екстрасенс Олена Курилова поділилася знімком у трояндах, які порівняла зі справжнім квітковим раєм.
Михайло Присяжнюк проводить літо в колі сім’ї. Чоловік поділився знімком із дочкою, а також поміркував на тему батьківства.
Людмила Шупенюк поділилася справжнім літнім фото з келихом шампанського біля басейну.
Тетяна Висоцька проводить вільний час із сім’єю на природі. Так, ведуча опублікувала знімки, які позначила як «по гарячим літнім слідам».
Ольга Мартиновська продовжує вести свій кулінарний блог. Ба більше, на своїй сторінці в Instagram вона торкнулася теми благодійності, якою давно займається.
Надія Матвєєва долає страх висоти на 34-му поверсі. Ведуча зізналася, що раніше боялася дивитися з 12-го поверху, адже вже тоді її пробирав холодок по спині.
Олеся Жураковська відвідала Добропарк. Актрису підкорили територія, рослини і аромати.
Григорій Решетник встигає поєднувати робочі зустрічі та дозвілля з сім’єю. Вранці у справах, після — в басейн із дітьми, а ввечері знову до роботи.
Анна Сагайдачна продовжує дивувати кулінарними здібностями. У себе на сторінці в соціальній мережі актриса похвалилася приготованими макаронами.
Ектор Хіменес-Браво опублікував фото зі спортзалу і зізнався, що він таки готовий до літа!
Ксенія Мішина поєднує роботу актриси і… фотомоделі. Холостячка написала, що починаючи свою акторську кар’єру, багато хто стверджував, що вона модель. «Можу і те, і інше», — підсумувала Ксенія.