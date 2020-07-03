Як проводять літо зірки телеканалу СТБ (фотодобірка)

Літо в самому розпалі, а значить настав час насолодитися по-справжньому спекотними днями і короткими ночами. Раніше редакція STB.UA ділилася чек-листом, як урізноманітнити своє дозвілля влітку 2020. Тепер ділимося з вами новинами, як проводять літо зірки телеканалу СТБ. Фото — дивіться в матеріалі.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином проводять час на природі і в колі найближчих. Так, у себе на сторінці в Instagram актор поділився знімками з прогулянки Межигір’ям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На проєкті «Холостяк»-10 головний герой Макс Михайлюк подружився з постійним ведучим реаліті Григорієм Решетником. Чоловіки зустрілися в заміському комплексі, звідки поділилися фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Актриса Фатіма Горбенко вирушила в Кароліно-Бугаз, де освоює катання на SUP-борді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Тарас Цимбалюк відзначає два роки стосунків зі своєю коханою. На своїй сторінці в Instagram актор опублікував знімки з чуттєвої фотосесії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Оля Полякова приєдналася до флешмобу #МандруйУкраїною і вирушила до Одеси. Співачка зізналася, що раніше ніколи не бачила місто таким, яким пізнала його зовсім нещодавно. Оля встигла покататися на кареті, відвідати екскурсії і подивитися історичні місця.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Аліна Коваленко знаходиться в Америці і готова знайомитися з марсіанськими пейзажами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Оксана Байрак щосили готується до нового проєкту «Про що мовчать жінки», ведучою якого стала саме вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Іраклі Макацарія знаходиться в Грузії і продовжує зйомки програми про свою батьківщину. Подорожуючи різними регіонами, Іраклі планує ділитися гарними місцями і враженнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Володимир Ярославський мандрує Україною. Шеф-кухар зазначив, що наша країна нічим не гірше тих місць, де ми звикли відпочивати. Його також вразили рожеві озера, водоспади в Кам’янці і свіже чисте повітря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Екстрасенс Олена Курилова поділилася знімком у трояндах, які порівняла зі справжнім квітковим раєм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Михайло Присяжнюк проводить літо в колі сім’ї. Чоловік поділився знімком із дочкою, а також поміркував на тему батьківства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Людмила Шупенюк поділилася справжнім літнім фото з келихом шампанського біля басейну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Тетяна Висоцька проводить вільний час із сім’єю на природі. Так, ведуча опублікувала знімки, які позначила як «по гарячим літнім слідам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ольга Мартиновська продовжує вести свій кулінарний блог. Ба більше, на своїй сторінці в Instagram вона торкнулася теми благодійності, якою давно займається.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Надія Матвєєва долає страх висоти на 34-му поверсі. Ведуча зізналася, що раніше боялася дивитися з 12-го поверху, адже вже тоді її пробирав холодок по спині.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Олеся Жураковська відвідала Добропарк. Актрису підкорили територія, рослини і аромати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Григорій Решетник встигає поєднувати робочі зустрічі та дозвілля з сім’єю. Вранці у справах, після — в басейн із дітьми, а ввечері знову до роботи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Анна Сагайдачна продовжує дивувати кулінарними здібностями. У себе на сторінці в соціальній мережі актриса похвалилася приготованими макаронами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ектор Хіменес-Браво опублікував фото зі спортзалу і зізнався, що він таки готовий до літа!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ксенія Мішина поєднує роботу актриси і… фотомоделі. Холостячка написала, що починаючи свою акторську кар’єру, багато хто стверджував, що вона модель. «Можу і те, і інше», — підсумувала Ксенія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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