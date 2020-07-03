Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як проводять літо зірки телеканалу СТБ (фотодобірка)

03.07.2020

Літо в самому розпалі, а значить настав час насолодитися по-справжньому спекотними днями і короткими ночами. Раніше редакція STB.UA ділилася чек-листом, як урізноманітнити своє дозвілля влітку 2020. Тепер ділимося з вами новинами, як проводять літо зірки телеканалу СТБ. Фото — дивіться в матеріалі.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином проводять час на природі і в колі найближчих. Так, у себе на сторінці в Instagram актор поділився знімками з прогулянки Межигір’ям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На проєкті «Холостяк»-10 головний герой Макс Михайлюк подружився з постійним ведучим реаліті Григорієм Решетником. Чоловіки зустрілися в заміському комплексі, звідки поділилися фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Актриса Фатіма Горбенко вирушила в Кароліно-Бугаз, де освоює катання на SUP-борді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Тарас Цимбалюк відзначає два роки стосунків зі своєю коханою. На своїй сторінці в Instagram актор опублікував знімки з чуттєвої фотосесії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оля Полякова приєдналася до флешмобу #МандруйУкраїною і вирушила до Одеси. Співачка зізналася, що раніше ніколи не бачила місто таким, яким пізнала його зовсім нещодавно. Оля встигла покататися на кареті, відвідати екскурсії і подивитися історичні місця.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Аліна Коваленко знаходиться в Америці і готова знайомитися з марсіанськими пейзажами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Оксана Байрак щосили готується до нового проєкту «Про що мовчать жінки», ведучою якого стала саме вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Іраклі Макацарія знаходиться в Грузії і продовжує зйомки програми про свою батьківщину. Подорожуючи різними регіонами, Іраклі планує ділитися гарними місцями і враженнями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Володимир Ярославський мандрує Україною. Шеф-кухар зазначив, що наша країна нічим не гірше тих місць, де ми звикли відпочивати. Його також вразили рожеві озера, водоспади в Кам’янці і свіже чисте повітря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Екстрасенс Олена Курилова поділилася знімком у трояндах, які порівняла зі справжнім квітковим раєм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Михайло Присяжнюк проводить літо в колі сім’ї. Чоловік поділився знімком із дочкою, а також поміркував на тему батьківства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Людмила Шупенюк поділилася справжнім літнім фото з келихом шампанського біля басейну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Тетяна Висоцька проводить вільний час із сім’єю на природі. Так, ведуча опублікувала знімки, які позначила як «по гарячим літнім слідам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ольга Мартиновська продовжує вести свій кулінарний блог. Ба більше, на своїй сторінці в Instagram вона торкнулася теми благодійності, якою давно займається.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Надія Матвєєва долає страх висоти на 34-му поверсі. Ведуча зізналася, що раніше боялася дивитися з 12-го поверху, адже вже тоді її пробирав холодок по спині.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Олеся Жураковська відвідала Добропарк. Актрису підкорили територія, рослини і аромати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Григорій Решетник встигає поєднувати робочі зустрічі та дозвілля з сім’єю. Вранці у справах, після — в басейн із дітьми, а ввечері знову до роботи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Анна Сагайдачна продовжує дивувати кулінарними здібностями. У себе на сторінці в соціальній мережі актриса похвалилася приготованими макаронами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ектор Хіменес-Браво опублікував фото зі спортзалу і зізнався, що він таки готовий до літа!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ксенія Мішина поєднує роботу актриси і… фотомоделі. Холостячка написала, що починаючи свою акторську кар’єру, багато хто стверджував, що вона модель. «Можу і те, і інше», — підсумувала Ксенія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить