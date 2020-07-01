Літо на карантині може бути захоплюючим і цікавим! Якщо ви не знаєте, як урізноманітнити літні будні або вихідні, то знайомтеся з чек-листом від редакції STB.UA! Слідуючи цьому списку з 50 пунктів, ви знайдете собі заняття до душі, а також зробите літо 2020 незабутнім. Чек-лист — в матеріалі.

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Покатайтеся на велосипеді по міських вулицях. Влаштуйте фотосесію. Якщо використовувати маски і вдало їх обіграти, то ви цілком передасте атмосферу літа 2020. Ба більше, воно запам’ятається знімками на все життя. Влаштуйте пікнік із друзями. Можна взяти ягоди, круасани, цитрусовий лимонад і зробити безліч красивих знімків. Зустріньте світанок. Тут два варіанти: або прокиньтеся раніше, або влаштуйте прогулянку з коханою людиною або близьким другом до ранку. Покупайтеся або намочіть ноги: у морі, річці, озері або в басейні. А краще встигнути спробувати всі можливі варіанти. Однак не забувайте про заходи безпеки. Карантин ослаблено, але не скасовано. Сходіть на риболовлю чи погодуйте качок. Проведіть хоча б один день з ранку до вечора на свіжому повітрі з книгою. Світанок зустріли, а тепер насолодіться літнім заходом сонця. Засніть або хоча б досхочу полежіть у гамаку. Виберіть кілька улюблених музичних треків літа 2020. Тоді, навіть взимку, слухаючи їх, ви будете згадувати літо. Катайтеся по воді. На вибір: на кораблику, яхті, моторному човні, катамарані, водному скутері. Посидьте на літній терасі затишного кафе за чашкою кави. Поснідайте в затишному містечку або у самому центрі галасливого міста. Посмажте шашлик. Вивчіть один вірш, а можна і більше. Головне, щоб він передавав ваш літній настрій і почуття. Приготуйте смачний ягідний торт. Прогуляйтеся вночі, коли спаде спека. Зробіть ефект вологого волосся. У цьому вам допоможе сольовий спрей або рідкий лак. Запустіть летючого змія. Відвідайте заміський парк або комплекс. Рушайте в поле і зберіть оберемок польових квітів. Оновіть постільну білизну. Придбайте щось у пастельних літніх відтінках. Купіть кілька метрів льону і спробуйте зшити собі якусь річ. Не важливо, як це вийде, головне, що ви зробите це своїми руками. Потанцюйте під мелодії вуличних музикантів. Займіться тренуванням на свіжому повітрі. Відвідайте одне з найкрасивіших місць України. Потрапте під літній дощ. Влаштуйте день без телефону і соціальних мереж. Зробіть самостійно морозиво. Придбайте білу футболку і розмалюйте її, як заманеться. Проведіть ревізію гардероба і позбудьтеся старих непотрібних речей. Виростіть шпинат, базилік, рукколу, кріп або щось подібне на підвіконні. Приготуйте смузі-боул. Почніть день з келиха шампанського. Відмовтеся на тиждень від декоративної косметики. Напишіть листа від руки. Рушайте на ранкову пробіжку. Спостерігайте за зірками. Зробіть подарунок близькій людині без приводу. Влаштуйте домашні посиденьки з друзями за настільними іграми. ​​Намалюйте невелику картину фарбами. Відвідайте ферму. Закрийте варення або компот на зиму. Повечеряйте при свічках. Прочитайте нову книгу. ​​Намалюйте невелику картину фарбами. Відвідайте ферму. Закрийте варення або компот на зиму. Повечеряйте при свічках. Позбавтеся шкідливої ​​звички.

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