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Чек-лист на літо 2020: список справ, які треба встигнути зробити

01.07.2020

Літо на карантині може бути захоплюючим і цікавим! Якщо ви не знаєте, як урізноманітнити літні будні або вихідні, то знайомтеся з чек-листом від редакції STB.UA! Слідуючи цьому списку з 50 пунктів, ви знайдете собі заняття до душі, а також зробите літо 2020 незабутнім. Чек-лист — в матеріалі.

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  1. Покатайтеся на велосипеді по міських вулицях.
  2. Влаштуйте фотосесію. Якщо використовувати маски і вдало їх обіграти, то ви цілком передасте атмосферу літа 2020. Ба більше, воно запам’ятається знімками на все життя.
  3. Влаштуйте пікнік із друзями. Можна взяти ягоди, круасани, цитрусовий лимонад і зробити безліч красивих знімків.
  4. Зустріньте світанок. Тут два варіанти: або прокиньтеся раніше, або влаштуйте прогулянку з коханою людиною або близьким другом до ранку.
  5. Покупайтеся або намочіть ноги: у морі, річці, озері або в басейні. А краще встигнути спробувати всі можливі варіанти. Однак не забувайте про заходи безпеки. Карантин ослаблено, але не скасовано.
  6. Сходіть на риболовлю чи погодуйте качок.
  7. Проведіть хоча б один день з ранку до вечора на свіжому повітрі з книгою.
  8. Світанок зустріли, а тепер насолодіться літнім заходом сонця.
  9. Засніть або хоча б досхочу полежіть у гамаку.
  10. Виберіть кілька улюблених музичних треків літа 2020. Тоді, навіть взимку, слухаючи їх, ви будете згадувати літо.
  11. Катайтеся по воді. На вибір: на кораблику, яхті, моторному човні, катамарані, водному скутері.
  12. Посидьте на літній терасі затишного кафе за чашкою кави.
  13. Поснідайте в затишному містечку або у самому центрі галасливого міста.
  14. Посмажте шашлик.
  15. Вивчіть один вірш, а можна і більше. Головне, щоб він передавав ваш літній настрій і почуття.
  16. Приготуйте смачний ягідний торт.
  17. Прогуляйтеся вночі, коли спаде спека.
  18. Зробіть ефект вологого волосся. У цьому вам допоможе сольовий спрей або рідкий лак.
  19. Запустіть летючого змія.
  20. Відвідайте заміський парк або комплекс.
  21. Рушайте в поле і зберіть оберемок польових квітів.
  22. Оновіть постільну білизну. Придбайте щось у пастельних літніх відтінках.
  23. Купіть кілька метрів льону і спробуйте зшити собі якусь річ. Не важливо, як це вийде, головне, що ви зробите це своїми руками.
  24. Потанцюйте під мелодії вуличних музикантів.
  25. Займіться тренуванням на свіжому повітрі.
  26. Відвідайте одне з найкрасивіших місць України.
  27. Потрапте під літній дощ.
  28. Влаштуйте день без телефону і соціальних мереж.
  29. Зробіть самостійно морозиво.
  30. Придбайте білу футболку і розмалюйте її, як заманеться.
  31. Проведіть ревізію гардероба і позбудьтеся старих непотрібних речей.
  32. Виростіть шпинат, базилік, рукколу, кріп або щось подібне на підвіконні.
  33. Приготуйте смузі-боул.
  34. Почніть день з келиха шампанського.
  35. Відмовтеся на тиждень від декоративної косметики.
  36. Напишіть листа від руки.
  37. Рушайте на ранкову пробіжку.
  38. Спостерігайте за зірками.
  39. Зробіть подарунок близькій людині без приводу.
  40. Влаштуйте домашні посиденьки з друзями за настільними іграми.
  41. ​​Намалюйте невелику картину фарбами.
  42. Відвідайте ферму.
  43. Закрийте варення або компот на зиму.
  44. Повечеряйте при свічках.
  45. Прочитайте нову книгу.
  46. ​​Намалюйте невелику картину фарбами.
  47. Відвідайте ферму.
  48. Закрийте варення або компот на зиму.
  49. Повечеряйте при свічках.
  50. Позбавтеся шкідливої ​​звички.

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