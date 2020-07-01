Чек-лист на літо 2020: список справ, які треба встигнути зробити
01.07.2020
Літо на карантині може бути захоплюючим і цікавим! Якщо ви не знаєте, як урізноманітнити літні будні або вихідні, то знайомтеся з чек-листом від редакції STB.UA! Слідуючи цьому списку з 50 пунктів, ви знайдете собі заняття до душі, а також зробите літо 2020 незабутнім. Чек-лист — в матеріалі.
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- Покатайтеся на велосипеді по міських вулицях.
- Влаштуйте фотосесію. Якщо використовувати маски і вдало їх обіграти, то ви цілком передасте атмосферу літа 2020. Ба більше, воно запам’ятається знімками на все життя.
- Влаштуйте пікнік із друзями. Можна взяти ягоди, круасани, цитрусовий лимонад і зробити безліч красивих знімків.
- Зустріньте світанок. Тут два варіанти: або прокиньтеся раніше, або влаштуйте прогулянку з коханою людиною або близьким другом до ранку.
- Покупайтеся або намочіть ноги: у морі, річці, озері або в басейні. А краще встигнути спробувати всі можливі варіанти. Однак не забувайте про заходи безпеки. Карантин ослаблено, але не скасовано.
- Сходіть на риболовлю чи погодуйте качок.
- Проведіть хоча б один день з ранку до вечора на свіжому повітрі з книгою.
- Світанок зустріли, а тепер насолодіться літнім заходом сонця.
- Засніть або хоча б досхочу полежіть у гамаку.
- Виберіть кілька улюблених музичних треків літа 2020. Тоді, навіть взимку, слухаючи їх, ви будете згадувати літо.
- Катайтеся по воді. На вибір: на кораблику, яхті, моторному човні, катамарані, водному скутері.
- Посидьте на літній терасі затишного кафе за чашкою кави.
- Поснідайте в затишному містечку або у самому центрі галасливого міста.
- Посмажте шашлик.
- Вивчіть один вірш, а можна і більше. Головне, щоб він передавав ваш літній настрій і почуття.
- Приготуйте смачний ягідний торт.
- Прогуляйтеся вночі, коли спаде спека.
- Зробіть ефект вологого волосся. У цьому вам допоможе сольовий спрей або рідкий лак.
- Запустіть летючого змія.
- Відвідайте заміський парк або комплекс.
- Рушайте в поле і зберіть оберемок польових квітів.
- Оновіть постільну білизну. Придбайте щось у пастельних літніх відтінках.
- Купіть кілька метрів льону і спробуйте зшити собі якусь річ. Не важливо, як це вийде, головне, що ви зробите це своїми руками.
- Потанцюйте під мелодії вуличних музикантів.
- Займіться тренуванням на свіжому повітрі.
- Відвідайте одне з найкрасивіших місць України.
- Потрапте під літній дощ.
- Влаштуйте день без телефону і соціальних мереж.
- Зробіть самостійно морозиво.
- Придбайте білу футболку і розмалюйте її, як заманеться.
- Проведіть ревізію гардероба і позбудьтеся старих непотрібних речей.
- Виростіть шпинат, базилік, рукколу, кріп або щось подібне на підвіконні.
- Приготуйте смузі-боул.
- Почніть день з келиха шампанського.
- Відмовтеся на тиждень від декоративної косметики.
- Напишіть листа від руки.
- Рушайте на ранкову пробіжку.
- Спостерігайте за зірками.
- Зробіть подарунок близькій людині без приводу.
- Влаштуйте домашні посиденьки з друзями за настільними іграми.
- Намалюйте невелику картину фарбами.
- Відвідайте ферму.
- Закрийте варення або компот на зиму.
- Повечеряйте при свічках.
- Прочитайте нову книгу.
- Намалюйте невелику картину фарбами.
- Відвідайте ферму.
- Закрийте варення або компот на зиму.
- Повечеряйте при свічках.
- Позбавтеся шкідливої звички.
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