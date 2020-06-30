Княжі льохи з добірним вином, гарячі піски, не гірші за пустельні, затишний дендропарк і павичі, які їдять просто з рук — це все про прекрасну Херсонщину. Влада розпочала акцію під назвою «Подорожуй Україною», щоб в умовах світового карантину більше українців дізналися про унікальність місцевого туризму. Чому варто поїхати на Херсонщину цього літа, розповів кореспондент програми «Вікна-новини» на СТБ Артем Сорокін.

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Херсон зазвичай асоціюється в українців з картоплею, помідорами і морем. Але не туристичним, а промисловим. Однак, помандрувавши Херсонською областю дві доби, команда «Вікон» закохалася в цей край. Адже там є місця, які точно можуть позмагатися в красі з неповторними місцями Європи та всього світу.

Олешківські піски

В Україні є своя «пустеля Сахара». Лежить вона неподалік від містечка Олешків і називається Олешківськими пісками. У 18—19 ст. у цій місцевості було розвинене тваринництво. Тут жили вівці, які й поїли всю траву. Далі свою справу зробила вітрова ерозія, і власне утворилася пустеля. Натепер вона друга за величиною в Європі. Це місце дуже популярне серед туристів. Удень температура пісків іноді сягає 70 градусів, а вночі тут досить прохолодно. Їхати з Херсона до Олешківських пісків приблизно годину. З міста ходять туристичні автобуси. Піщаний масив — це 220 тисяч гектарів національного природного парку.

«З кожним роком до нас приїжджає все більше і більше відвідувачів. Були туристи з Німеччини, Каліфорнії… Німці залишилися в захваті! Вони були зачаровані», — розповідає Алла Лазарева, завідувачка відділу нацпарку «Олешківські піски».

Однак у пустелі легко заблукати. Тому з собою варто взяти навігатор або скористатися послугами гіда. Приїжджати в пустельну місцевість краще вранці, щоб не потрапити в пік спеки. А ще не забудьте взяти з собою воду — її там купити неможливо, як і сувеніри. По яскраві фото і море вражень вам точно варто приїхати сюди.

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Винарня

А ось після подорожі пустелею дуже приємно спуститися в прохолодний винний підвал. Не дарма виробництво вина називають мистецтвом. Адже тут важлива кожна деталь: починаючи з вирощування сортового винограду і закінчуючи його зберіганням у дубових діжках. Винарня стоїть за годину їзди від Херсона, в селі Веселе. Сто років тому князь Петро Трубецький, який володів маєтками на цих землях, створив власну винарню і виготовляв 14 наіменувань вин, які здобували перемогу навіть на всесвітніх виставках. Після смерті князя добудовували і реставрували будівлю вже його нащадки. Нині це 8 галерей з вином. Кожен відвідувач може зробити фото зі своїм вином-однолітком, адже представлені тут врожаї різних років. У залі є навіть колекційні вина, яким по 60 років, але торкатися пляшок, що припали пилом, не можна.

«Вино живе. Воно може відчувати і його можна навіть налякати, після чого напій змінить свій стан», — каже Микола Шаповал, начальник відділу туризму Херсонської державної адміністрації.

У винарні ви матимете змогу не тільки подивитися на вино, а й продегустувати його.

Заповідник «Асканія-Нова»

На вході в заповідник туристів гордо зустрічають павичі. Здається, вони тут почуваються господарями.

«Вони тут скрізь, гуляють вулицями, сидять на парканах. Їх дуже багато. Павичі настільки звикли до людей, що навіть не бояться їх. Їх можна навіть погодувати з руки», — ділиться Артем Сорокін.

Асканія-Нова лежить за дві години їзди на автобусі від Херсона. Це 33 тисячі гектарів заповідної зони, 40 унікальних видів тварин і майже вісім десятків птахів, у тому числі червонокнижних.

«Вони практично на свободі, у своїх природних умовах. Вони тут вдома і їм прекрасно», — запевняє Оксана Шарай, екскурсовод біосферного заповідника «Асканія-Нова».

Українські Мальдіви ― острів Джарилгач

Єдиний незаселений острів у Європі — Джарилгач. Лежить він біля Скадовського узбережжя. Його ще називають українськими Мальдівами за чистоту і красу. Дорогою до острова можна зустріти навіть дельфінів! Подорож на теплоході туди й назад коштуватиме 200 гривень з однієї людини, а за тривалістю займе трохи більше години.

Місцевий пляж — це чистий білий пісок, проте знайти тут можна й цілющі водорості.

«Тут ростуть водорості, які насичують воду бромом і йодом. Вони лікують різні хвороби», — зазначає Олег Лиховид, письменник, дослідник острова Джарилгач.

На острові ви не знайдете закладів і готелів. Будувати тут щось стаціонарне — заборонено. Залишитися на ніч можна тільки в наметі.

«Джарилгач — єдиний незаселений острів Європи. Коли перебуваєш тут, розумієш, що це не просто так. Природа охороняє його від людей, зберігаючи дикість, автентичність і неповторність. Тут практично не ловить мережа. Думаю, це щоб ви, перебуваючи на острові, відчули відрізаність від зовнішнього світу і повну єдність із дикою природою. Тож якщо ви шукаєте найбільш “інстаграмне” місце України, Джарилгач — одне з них», — ділиться кореспондент.

У нашій країні багато красивих місць, про які далеко не всі українці знають. Помандруйте і переконайтеся самі, що нам є чим пишатися!

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