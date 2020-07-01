Лето на карантине может быть увлекательным и интересным! Если вы не знаете, как разнообразить летние будни или выходные, то знакомьтесь с чек-листом от редакции STB.UA! Следуя этому списку из 50 пунктов, вы найдете себе занятия по душе, а также сделаете лето 2020 незабываемым. Чек-лист — в материале.

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Покатайтесь на велосипеде по городским улицам. Устройте фотосессию. Если использовать маски и удачно их обыграть, то вы всецело передадите атмосферу лета 2020. Более того, оно запомнится снимками на всю жизнь. Устройте пикник с друзьями. Можно взять ягоды, круассаны, цитрусовый лимонад и сделать множество красивых снимков. Встретьте рассвет. Тут два варианта: либо проснитесь пораньше, либо устройте прогулку с любимым человеком или близким другом до утра. Окунитесь или помочите ноги: в море, речке, озере или в бассейне. А лучше успеть попробовать все возможные варианты. Однако не забывайте о мерах предосторожности. Карантин ослаблен, но не отменен. Сходите на рыбалку или покормите уток. Проведите хотя бы один день с утра до вечера на свежем воздухе с книгой. Рассвет встретили, а теперь насладитесь летним закатом. Усните или хотя бы вволю полежите в гамаке. Выберите несколько любимых музыкальных треков лета 2020. Тогда, даже зимой, слушая их, вы будете вспоминать лето. Покатайтесь по воде. На выбор: на кораблике, яхте, моторной лодке, катамаране, водном скутере. Посидите на летней террасе уютного кафе за чашечкой кофе. Позавтракайте в укромном местечке или самом центре шумного города. Пожарьте шашлык. Выучите одно стихотворение, а можно и больше. Главное, чтобы оно передавало ваше летнее настроение и чувства. Приготовьте вкусный ягодный торт. Прогуляйтесь ночью, когда спадет жара. Сделайте эффект влажных волос. В этом вам поможет солевой спрей или жидкий лак. Запустите летучего змея. Посетите загородный парк или комплекс. Отправьтесь в поле и соберите охапку полевых цветов. Обновите постельное белье. Купите что-то в пастельных летних оттенках. Купите несколько метров льна и попробуйте сшить себе какую-то вещь. Не важно, как это получится, главное, что вы сделаете это своими руками. Потанцуйте под мелодии уличных музыкантов. Займитесь тренировкой на свежем воздухе. Посетите одно из самых красивых мест Украины. Попадите под летний дождь. Устройте день без телефона и социальных сетей. Сделайте самостоятельно мороженое.

Купите белую футболку и разрисуйте ее, исходя из своих желаний. Проведите ревизию гардероба и избавьтесь от старых ненужных вещей. Вырастите шпинат, базилик, рукколу, укроп или что-то подобное на подоконнике. Приготовьте смузи-боул. Начните день с бокала шампанского. Откажитесь на неделю от декоративной косметики. Напишите письмо от руки. Отправьтесь на утреннюю пробежку. Понаблюдайте за звездами. Сделайте подарок близкому без повода. Устройте домашние посиделки с друзьями за настольными играми. Нарисуйте небольшую картину красками. Посетите ферму. Закройте варенье или компот на зиму. Поужинайте при свечах. Прочтите новую книгу. Нарисуйте небольшую картину красками. Посетите ферму. Закройте варенье или компот на зиму. Поужинайте при свечах. Избавьтесь от вредной привычки.

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