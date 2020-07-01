Чек-лист на лето 2020: список дел, которые надо успеть сделать
01.07.2020
Лето на карантине может быть увлекательным и интересным! Если вы не знаете, как разнообразить летние будни или выходные, то знакомьтесь с чек-листом от редакции STB.UA! Следуя этому списку из 50 пунктов, вы найдете себе занятия по душе, а также сделаете лето 2020 незабываемым. Чек-лист — в материале.
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- Покатайтесь на велосипеде по городским улицам.
- Устройте фотосессию. Если использовать маски и удачно их обыграть, то вы всецело передадите атмосферу лета 2020. Более того, оно запомнится снимками на всю жизнь.
- Устройте пикник с друзьями. Можно взять ягоды, круассаны, цитрусовый лимонад и сделать множество красивых снимков.
- Встретьте рассвет. Тут два варианта: либо проснитесь пораньше, либо устройте прогулку с любимым человеком или близким другом до утра.
- Окунитесь или помочите ноги: в море, речке, озере или в бассейне. А лучше успеть попробовать все возможные варианты. Однако не забывайте о мерах предосторожности. Карантин ослаблен, но не отменен.
- Сходите на рыбалку или покормите уток.
- Проведите хотя бы один день с утра до вечера на свежем воздухе с книгой.
- Рассвет встретили, а теперь насладитесь летним закатом.
- Усните или хотя бы вволю полежите в гамаке.
- Выберите несколько любимых музыкальных треков лета 2020. Тогда, даже зимой, слушая их, вы будете вспоминать лето.
- Покатайтесь по воде. На выбор: на кораблике, яхте, моторной лодке, катамаране, водном скутере.
- Посидите на летней террасе уютного кафе за чашечкой кофе.
- Позавтракайте в укромном местечке или самом центре шумного города.
- Пожарьте шашлык.
- Выучите одно стихотворение, а можно и больше. Главное, чтобы оно передавало ваше летнее настроение и чувства.
- Приготовьте вкусный ягодный торт.
- Прогуляйтесь ночью, когда спадет жара.
- Сделайте эффект влажных волос. В этом вам поможет солевой спрей или жидкий лак.
- Запустите летучего змея.
- Посетите загородный парк или комплекс.
- Отправьтесь в поле и соберите охапку полевых цветов.
- Обновите постельное белье. Купите что-то в пастельных летних оттенках.
- Купите несколько метров льна и попробуйте сшить себе какую-то вещь. Не важно, как это получится, главное, что вы сделаете это своими руками.
- Потанцуйте под мелодии уличных музыкантов.
- Займитесь тренировкой на свежем воздухе.
- Посетите одно из самых красивых мест Украины.
- Попадите под летний дождь.
- Устройте день без телефона и социальных сетей.
- Сделайте самостоятельно мороженое.
- Купите белую футболку и разрисуйте ее, исходя из своих желаний.
- Проведите ревизию гардероба и избавьтесь от старых ненужных вещей.
- Вырастите шпинат, базилик, рукколу, укроп или что-то подобное на подоконнике.
- Приготовьте смузи-боул.
- Начните день с бокала шампанского.
- Откажитесь на неделю от декоративной косметики.
- Напишите письмо от руки.
- Отправьтесь на утреннюю пробежку.
- Понаблюдайте за звездами.
- Сделайте подарок близкому без повода.
- Устройте домашние посиделки с друзьями за настольными играми.
- Нарисуйте небольшую картину красками.
- Посетите ферму.
- Закройте варенье или компот на зиму.
- Поужинайте при свечах.
- Прочтите новую книгу.
- Нарисуйте небольшую картину красками.
- Посетите ферму.
- Закройте варенье или компот на зиму.
- Поужинайте при свечах.
- Избавьтесь от вредной привычки.
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