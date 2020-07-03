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Як Адам і Єва: Тарас Цимбалюк знявся в любовній фотосесії зі своєю дівчиною

03.07.2020

Актор легендарних серіалів «Кріпосна» і «Спіймати Кайдаша»Тарас Цимбалюк — поділився особистими і досить відвертими знімками. Фотосесія, присвячена другій річниці стосунків, вийшла чуттєвою і навіть трохи провокаційною. Фото Тараса Цимбалюка та його коханої, а також реакцію глядачів — дивіться в матеріалі.

Тарас Цимбалюк та його кохана відзначають два роки стосунків. На честь цього актор вирішив поділитися ніжними і трохи відвертими фото зі спільної зйомки на природі. Шанувальники миттю засипали чоловіка питаннями і захопленими коментарями.

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«Два роки? І не розголошували нікому? Правильно, щастя любить тишу»,«Ви як Адам і Єва»,«Це дуже ніжно і красиво».

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