Как Адам и Ева: Тарас Цымбалюк снялся в любовной фотосессии со своей девушкой
03.07.2020
Актер легендарных сериалов «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша» — Тарас Цымбалюк — поделился личными и довольно откровенными снимками. Фотосессия, приуроченная двум годам отношений, вышла чувственной и даже немного провокационной. Фото Тараса Цымбалюка и его возлюбленной, а также реакцию зрителей — смотрите в материале.
Тарас Цымбалюк и его возлюбленная отмечают два года отношений. В честь этого актер решил поделиться нежными и немного откровенными фото с совместной съемки на природе. Поклонники мигом засыпали мужчину вопросами и восторженными комментариями.