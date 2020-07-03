Актер легендарных сериалов «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша» — Тарас Цымбалюк — поделился личными и довольно откровенными снимками. Фотосессия, приуроченная двум годам отношений, вышла чувственной и даже немного провокационной. Фото Тараса Цымбалюка и его возлюбленной, а также реакцию зрителей — смотрите в материале.

Тарас Цымбалюк и его возлюбленная отмечают два года отношений. В честь этого актер решил поделиться нежными и немного откровенными фото с совместной съемки на природе. Поклонники мигом засыпали мужчину вопросами и восторженными комментариями.

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«Два года? И не разглашали никому? Правильно, счастье любит тишину», «Вы как Адам и Ева», «Это очень нежно и красиво».

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