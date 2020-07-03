Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Как Адам и Ева: Тарас Цымбалюк снялся в любовной фотосессии со своей девушкой

03.07.2020

Актер легендарных сериалов «Крепостная» и «Спіймати Кайдаша»Тарас Цымбалюк — поделился личными и довольно откровенными снимками. Фотосессия, приуроченная двум годам отношений, вышла чувственной и даже немного провокационной. Фото Тараса Цымбалюка и его возлюбленной, а также реакцию зрителей — смотрите в материале.  

Тарас Цымбалюк и его возлюбленная отмечают два года отношений. В честь этого актер решил поделиться нежными и немного откровенными фото с совместной съемки на природе. Поклонники мигом засыпали мужчину вопросами и восторженными комментариями.

Больше по теме: Антонина Хижняк показала фото со съемок проекта «Слід»

«Два года? И не разглашали никому? Правильно, счастье любит тишину», «Вы как Адам и Ева», «Это очень нежно и красиво».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить