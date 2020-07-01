Антонина Хижняк показала фото со съемок проекта «Слід»

Известная украинская актриса Антонина Хижняк, которая сыграла роль Мотри в сериале «Спіймати Кайдаша», показала фото со съемок нового детективного проекта «Слід». Детали в материале.

Больше по теме: Стартовали съемки многосерийного проекта «Слід» для СТБ

Украинская актриса Антонина Хижняк, которую уже полюбили зрители за великолепное исполнение роли Мотри в сериале «Спіймати Кайдаша», поделилась фото со съемок нового проекта телеканала СТБ — «Слід». В детективном проекте Антонина сыграет одну из главных ролей.

На фото Антонина позирует в форме специального агентства «ОСА»:

«Баньку в костюмі в +35 замовляли?» — так игриво подписала фото в Instagram Антонина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Напомним, «Слід» – украинская адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. По сюжету структура «ОСА» («Особливої слідчої агенції») объединяет уникальных специалистов разных областей: патологоанатома, баллиста, аналитика, оперативников, лаборантов, детективов, айтишников и др. Под руководством главы организации Ольги Сергеевны Косач (коллеги прозвали ее «оса») они проводят весь спектр сложных экспертиз, исследований и оказывают помощь полиции в раскрытии самых тяжких преступлений.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ