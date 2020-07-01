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Антоніна Хижняк показала фото зі зйомок проєкту «Слід»

01.07.2020

Відома українська акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла роль Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша», показала фото зі зйомок нового детективного проєкту «Слід». Деталі в матеріалі.

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Українська акторка Антоніна Хижняк, яку вже полюбили глядачі за чудове виконання ролі Мотрі в серіалі «Спіймати Кайдаша», поділилася фото зі зйомок нового проєкту телеканалу СТБ — «Слід». У детективному проєкті Антоніна зіграє одну з головних ролей. 

На фото Антоніна позує у формі спеціального агентства «ОСА»:

«Баньку в костюмі в +35 замовляли?» – так грайливо підписала фото в Instagram Антоніна.

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Нагадаємо, «Слід» – українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. За сюжетом структура «ОСА» ( «Особлива слідча агенція») об’єднує унікальних фахівців різних областей: патологоанатома, баліста, аналітиків, оперативників, лаборантів, детективів, айтішників і ін. Під керівництвом голови організації Ольги Сергіївни Косач (колеги прозвали її «оса») вони проводять увесь спектр складних експертиз, досліджень і надають допомогу поліції в розкритті найбільш тяжких злочинів.

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