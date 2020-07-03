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Оксана Байрак знялася у фотосесії до нового проєкту СТБ «Про що мовчать жінки»

03.07.2020

Вже цієї осені глядачі телеканалу СТБ побачать новий проєкт «Про що мовчать жінки». Ведучою стала талановита Оксана Байрак, якій довіряють і якою захоплюються українські глядачі. На своїй сторінці в Instagram Оксана поділилася знімком з фотосесії до прийдешнього проєкту.

Знаменита режисерка і телеведуча Оксана Байрак вже восени буде відверто говорити з героїнями на сміливі, складні і хвилюючі теми. Хто, як не вона, зможе відчути тонку душевну організацію кожної? Тому в програмі ведуча обіцяє ділитися подробицями зі свого життя, які до цього не чув ніхто, а також допомагати всім тим, хто опиниться на роздоріжжі життєвого шляху.

«”Ерос у великому місті”. Непогана чортиця! Погодьтеся! А якщо серйозно — фотосесія до мого шоу «Про що мовчать жінки» (СТБ)», — написала Оксана Байрак у себе на сторінці в Instagram.

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