Детектор брехні
«Детектор брехні»-12 випуск 16
09.04.2023 | сезон 12
Наталія прийшла на проєкт, щоб урятувати свої стосунки з Ігорем. Вони разом рік, і за цей час хлопець так і не навчився довіряти коханій
Нові випуски
Детектор брехні

Богдан Оба знову клянеться в коханні. Детектор брехні випуск 18 від 23.04.2023

Детектор брехні

Адріана Доманська не може пробачити батькам. Детектор брехні випуск 17 від 16.04.2022

Детектор брехні

Наталія Бугаєва намагається врятувати стосунки. Детектор брехні випуск 16 від 09.04.2023

Детектор брехні

Марина Бібка хоче відкритися прийомній родині. Детектор брехні випуск 15 від 02.04.2022

Детектор брехні

Ганна Гацула залишила доньку своїм батькам. Детектор брехні випуск 14 від 26.03.2022

Детектор брехні

Подружжя Вихренків шукає спільну мову. Детектор брехні випуск 13 від 19.03.2022

Детектор брехні

Сергій Студенцов втомився жити у брехні. Детектор брехні випуск 12 від 12.03.2023

Детектор брехні

Любов Тишко намагається достукатися до матері. Детектор брехні випуск 11 від 05.03.2022
Новини проєкту
Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 10: очистити свою репутацію від пліток свекрухи

Детектор брехні

«Детектор брехні»-12: Чим шокує 9 випуск проєкту?

Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 8: остаточно піти від чоловіка та тирана

Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 випуск 7: клятва у вірності найближчим часом
Про проєкт
«Детектор брехні» – це українська адаптація британського формату The Moment of Truth. Дев’ять неймовірних сезонів позаду. І вже цієї осені, після перерви в кілька років, цей психологічний проект знову на ваших екранах! Його герої – люди, які хочуть бути почутими. Але з певних причин їхній правді ніхто не довіряє. Лише на «Детекторі брехні» і за допомого поліграфа стане зрозуміло, кому вірити. Кожна чесна відповідь на складні, а часом і неприємні, запитання має свою ціну. Але правда того варта. Якщо учасники будуть відвертими до кінця, то отримають грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.
Дмитро Карпачов
