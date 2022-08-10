Про проєкт

«Детектор брехні» – це українська адаптація британського формату The Moment of Truth. Дев’ять неймовірних сезонів позаду. І вже цієї осені, після перерви в кілька років, цей психологічний проект знову на ваших екранах! Його герої – люди, які хочуть бути почутими. Але з певних причин їхній правді ніхто не довіряє. Лише на «Детекторі брехні» і за допомого поліграфа стане зрозуміло, кому вірити. Кожна чесна відповідь на складні, а часом і неприємні, запитання має свою ціну. Але правда того варта. Якщо учасники будуть відвертими до кінця, то отримають грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.