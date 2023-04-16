Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Детектор брехні

Video: Детектор брехні 17 випуск 12 сезон дивитися онлайн

Детектор брехні ефір від 16 квітня 2023 - дивитися онлайн Детектор брехні 17 випуск 12 сезон ефір від 16.04.2023
Дивіться також
Детектор брехні 17 випуск 12 сезон дивитися онлайн
Детектор брехні

Наталія Бугаєва намагається врятувати стосунки. Детектор брехні випуск 16 від 09.04.2023

 Детектор брехні 17 випуск 12 сезон дивитися онлайн
Детектор брехні

Марина Бібка хоче відкритися прийомній родині. Детектор брехні випуск 15 від 02.04.2022

 Детектор брехні 17 випуск 12 сезон дивитися онлайн
Детектор брехні

Ганна Гацула залишила доньку своїм батькам. Детектор брехні випуск 14 від 26.03.2022

 Детектор брехні 17 випуск 12 сезон дивитися онлайн
Детектор брехні

Подружжя Вихренків шукає спільну мову. Детектор брехні випуск 13 від 19.03.2022
Детектор брехні Випуск 17 Адріана Доманська не може пробачити батькам. Детектор брехні випуск 17 від 16.04.2022
Випуск 17 | 16.04.2023 | Сезон 12

Героїні Детектор брехні 12 сезон 17 випуск уже 28 років, а вона досі не розставила кордони в стосунках із батьками. Адріана досі вважає, що батьки сприймають її як дитину, хоча дівчина вже стала мамою. За словами Адріани, її батьки ніколи не сприймали її вибору. Навіть вибір сукні чи кросівок засуджувався матір’ю. А коли Адріана набрала зайву вагу, закиди посипалися ще активніше. Мати не втрачала нагоди, щоб вказати Адріані на те, що вона погладшала.

Батько Адріани суворо її карав. Він регулярно бив її ременем, причому не лише в дитинстві. Коли Адріані було 18 і вона не прийшла додому ночувати, батько її побив. Коли Адріана відповідала на запитання у 17 випуску проєкту Детектор брехні, виявилося, що вона сама може підняти на людину руку. Чи криється причина в тому, як із нею поводилися в дитинстві? І які у неї стосунки зі своєю дитиною? Дізнайтесь у проєкті Детектор брехні 12 сезон 17 випуск.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 16 від 09.04.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ