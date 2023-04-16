Випуск 17 | 16.04.2023 | Сезон 12

Героїні Детектор брехні 12 сезон 17 випуск уже 28 років, а вона досі не розставила кордони в стосунках із батьками. Адріана досі вважає, що батьки сприймають її як дитину, хоча дівчина вже стала мамою. За словами Адріани, її батьки ніколи не сприймали її вибору. Навіть вибір сукні чи кросівок засуджувався матір’ю. А коли Адріана набрала зайву вагу, закиди посипалися ще активніше. Мати не втрачала нагоди, щоб вказати Адріані на те, що вона погладшала.

Батько Адріани суворо її карав. Він регулярно бив її ременем, причому не лише в дитинстві. Коли Адріані було 18 і вона не прийшла додому ночувати, батько її побив. Коли Адріана відповідала на запитання у 17 випуску проєкту Детектор брехні, виявилося, що вона сама може підняти на людину руку. Чи криється причина в тому, як із нею поводилися в дитинстві? І які у неї стосунки зі своєю дитиною? Дізнайтесь у проєкті Детектор брехні 12 сезон 17 випуск.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 16 від 09.04.2023