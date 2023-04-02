Выпуск 15 | 02.04.2023 | Сезон 12

Марина Бібка в проєкті Детектор лжи випуск 15 хоче повернути довіру прийомної матері. Але звідки в жінки виникло відчуття, що її дочка постійно прибріхує? Чи такі вже щирі в них у сім'ї стосунки? Дізнайтеся зараз!

Марина Бібка завжди мріяла про велику родину, і її мрії здійснилися вже в дорослому віці. Вона познайомилася зі своєю прийомною матір'ю після участі в проєкті Від пацанки до панянки. На той момент Марина жила в гуртожитку, де працювала Галина. Галині стало шкода дівчинку, яка пила і марнувала своє життя. Вона прийняла Марину в сім'ю, як рідну, але чи кинула дівчина старі звички? Дивіться в проєкті Детектор брехні 15 випуск.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 14 від 02.04.2023