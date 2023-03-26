Випуск 14 | 26.03.2023 | Сезон 12

У проекті Детектор лжи 12 сезон 14 випуск Іра хоче нарешті дізнатися, чому мати покинула її, коли дівчинка була зовсім маленькою. Ганна хоче переконати дочку в тому, що вона залишила її не за своїм бажанням. Вона сподівається, що Іра зможе пробачити її, якщо дізнається правду. Дивіться в 14 випуску Детектор брехні, чи зміниться ставлення Іри до матері.

Ганна розповіла історію своїх непростих стосунків із батьками. Її виганяли з дому і били ногами, не дозволяли бачитися зі своєю дочкою. Чому стосунки Анни з батьками так сильно зіпсувалися? І чому Ірі одного разу довелося втекти від бабусі з дідусем, спустившись із вікна на простирадлі? Неймовірна історія Ганни та Іри – в проєкті Детектор брехні 12 сезон 14 випуск.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 13 від 19.03.2023