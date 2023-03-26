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Video: Детектор лжи 14 выпуск 12 сезон смотреть онлайн

Детектор лжи эфир от 26 марта 2023 - смотреть онлайн Детектор лжи 14 выпуск 12 сезон эфир от 26.03.2023
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Выпуск 14 | 26.03.2023 | Сезон 12

В проекте Детектор лжи 12 сезон 14 выпуск Ира хочет наконец-то узнать, почему мать покинула ее, когда девочка была совсем маленькой. Анна хочет убедить дочь в том, что она оставила ее не по своему желанию. Она надеется, что Ира сможет простить ее, если узнает правду. Смотрите в 14 выпуске Детектор лжи, изменится ли отношение Иры к матери.

Анна рассказала историю своих непростых отношений с родителями. Ее выгоняли из дома и били ногами, не разрешали видеться с собственной дочерью. Из-за чего отношения Анны с родителями так сильно испортились? И почему Ире однажды пришлось сбежать от бабушки с дедушкой, спустившись из окна на простыне? Невероятная история Анны и Иры – в проекте Детектор лжи 12 сезон 14 выпуск.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 13 от 19.03.2023

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