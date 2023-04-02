Выпуск 15 | 02.04.2023 | Сезон 12

Марина Бибка в проекте Детектор лжи выпуск 15 хочет вернуть доверие приемной матери. Но откуда изначально у женщины возникло чувство, что ее дочь постоянно привирает? Такие ли уж искренние у них в семье отношения? Узнайте прямо сейчас!

Марина Бибка всегда мечтала о большой семье, и ее мечты осуществились уже во взрослом возрасте. Она познакомилась со своей приемной матерью после участия в проекте Від пацанки до панянки. На тот момент Марина жила в общежитии, где работала Галина. Галине стало жаль девочку, которая пила и прожигала свою жизнь. Она приняла Марину в семью, как родную, но бросила ли девушка старые привычки?

Смотрите в проекте Детектор лжи 15 выпуск.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 14 от 02.04.2023