Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Сериалы
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
Детектор брехні
«Детектор лжи»-12 выпуск 16
09.04.2023 | сезон 12
Наталья пришла на проект, чтобы спасти свои отношения с Игорем. Они вместе год, и за это время парень так и не научился доверять любимой
Новые выпуски Больше
Детектор брехні

Богдан Оба снова клянется в любви. Детектор лжи выпуск 18 от 23.04.2023

Детектор брехні

Адриана Доманская не может простить родителей. Детектор лжи выпуск 17 от 16.04.2022

Детектор брехні

Наталья Бугаева пытается спасти отношения. Детектор лжи выпуск 16 от 09.04.2023

Детектор брехні

Марина Бибка хочет открыться приемной семье. Детектор лжи выпуск 15 от 02.04.2022

Детектор брехні

Анна Гацула оставила дочь своим родителям. Детектор лжи выпуск 14 от 26.03.2022

Детектор брехні

Супруги Вихренко ищут общий язык. Детектор лжи выпуск 13 от 19.03.2022

Детектор брехні

Сергей Студенцов устал жить во лжи. Детектор лжи выпуск 12 от 12.03.2023

Детектор брехні

Любовь Тишко пытается достучаться до матери. Детектор лжи выпуск 11 от 05.03.2022
Новости проекта Больше
Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 выпуск 10: очистить свою репутацию от сплетен свекрови

Детектор брехні

«Детектор брехні»-12: Чем шокирует 9 выпуск проекта?

Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 выпуск 8: окончательно уйти от мужа и тирана

Детектор брехні

«Детектор брехні»-12 выпуск 7: клятва в верности на ближайшее время
О проекте
«Детектор лжи» - это украинская адаптация британского формата The Moment of Truth. Девять невероятных сезонов позади. И уже этой осенью, после перерыва в несколько лет, этот психологический проект снова на ваших экранах! Его герои - люди, которые хотят быть услышанными. Но по ряду причин их правде никто не доверяет. Только на «Детекторе лжи» и с помощью полиграфа выяснится, кому можно верить. Каждый честный ответ на сложные, а порой и неприятные, вопросы имеет свою цену. Но правда того стоит. Если участники будут откровенными до конца, то получат денежное вознаграждение в размере 100 000 гривен.
Дмитрий Карпачев
