Детектор брехні

О проекте

«Детектор лжи» - это украинская адаптация британского формата The Moment of Truth. Девять невероятных сезонов позади. И уже этой осенью, после перерыва в несколько лет, этот психологический проект снова на ваших экранах! Его герои - люди, которые хотят быть услышанными. Но по ряду причин их правде никто не доверяет. Только на «Детекторе лжи» и с помощью полиграфа выяснится, кому можно верить. Каждый честный ответ на сложные, а порой и неприятные, вопросы имеет свою цену. Но правда того стоит. Если участники будут откровенными до конца, то получат денежное вознаграждение в размере 100 000 гривен.