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Video: Детектор лжи 18 выпуск 12 сезон смотреть онлайн

Детектор лжи эфир от 23 апреля 2023 - смотреть онлайн Детектор лжи 18 выпуск 12 сезон эфир от 23.04.2023
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Выпуск 18 | 23.04.2023 | Сезон 12

Богдан Оба вернулся на проект Детектор лжи выпуск 18!  Мужчина не первый раз проходит полиграф. В прошлом году он уже приходил, чтобы доказать свою любовь Ирине. Она ревновала Богдана ко всем женщинам, а особенно к его бывшей любовнице Юлии. В прошлый раз Богдан доказывал Ирине, что любит только ее, а на этот раз он пришел рассказывать то же самое… Юлии! Можно ли ему верить? Покажет полиграф.

В 18 выпуске Детектор лжи 2023 Богдан Оба хочет доказать Юлии, что теперь он хочет быть с ней. Женщина не верит любимому, ведь Богдан неоднократно изменял обеим женщинам и даже бил их. Почему же тогда они все еще готовы выяснять с ним отношения? Мог ли мужчина действительно измениться? Узнайте прямо сейчас – смотрите Детектор лжи выпуск 18.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 17 от 16.04.2023

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