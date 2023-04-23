Выпуск 18 | 23.04.2023 | Сезон 12

Богдан Оба вернулся на проект Детектор лжи выпуск 18! Мужчина не первый раз проходит полиграф. В прошлом году он уже приходил, чтобы доказать свою любовь Ирине. Она ревновала Богдана ко всем женщинам, а особенно к его бывшей любовнице Юлии. В прошлый раз Богдан доказывал Ирине, что любит только ее, а на этот раз он пришел рассказывать то же самое… Юлии! Можно ли ему верить? Покажет полиграф.

В 18 выпуске Детектор лжи 2023 Богдан Оба хочет доказать Юлии, что теперь он хочет быть с ней. Женщина не верит любимому, ведь Богдан неоднократно изменял обеим женщинам и даже бил их. Почему же тогда они все еще готовы выяснять с ним отношения? Мог ли мужчина действительно измениться? Узнайте прямо сейчас – смотрите Детектор лжи выпуск 18.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 17 от 16.04.2023