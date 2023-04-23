Випуск 18 | 23.04.2023 | Сезон 12

Богдан Оба повернувся на проєкт Детектор брехні випуск 18! Чоловік не вперше проходить поліграф. Торік він уже приходив, щоб довести своє кохання Ірині. Вона ревнувала Богдана до всіх жінок, а особливо до його колишньої коханки Юлії. Минулого разу Богдан доводив Ірині, що любить тільки її, а цього разу він прийшов розповідати те саме… Юлії! Чи можна йому вірити? Покаже поліграф.

У 18 випуску Детектор брехні 2023 року Богдан Оба хоче довести Юлії, що тепер він хоче бути з нею. Жінка не вірить коханому, адже Богдан неодноразово зраджував обох жінок і навіть бив їх. Чому ж тоді вони досі готові з’ясовувати з ним стосунки? Чи міг чоловік справді змінитися? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Детектор брехні випуск 18.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 17 від 16.04.2023