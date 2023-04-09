Випуск 16 | 09.04.2023 | Сезон 12

Наталія Бугаєва прийшла на проєкт Детектор брехні випуск 16, щоб урятувати свої стосунки з Ігорем. Вони разом уже рік, і за цей час хлопець так і не навчився довіряти коханій. Йому постійно здається, що Наталя його зраджує. Він точно знає про випадок, коли вона поцілувалася з іншим чоловіком, але тоді пара розійшлася. Чи є в Ігоря підстави підозрювати Наталію, чи всі зради дівчини відбуваються в його голові? Дивіться в проєкті Детектор брехні 2023.

Наталя насамперед хоче довести Ігореві, що вона любить його і ніколи не зраджувала. Але в ході програми з’ясується, що вона й сама має претензії до коханого. Насамперед те, що він не має стабільного заробітку. Через це їй довелося займатися роботою, яку він не схвалює. І саме від неробства, вважає дівчина, Ігор починає вигадувати зради Наталії. Чи так це? Чи насправді Ігор правий? Дивіться в проєкті Детектор брехні випуск 16.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 15 від 02.04.2023