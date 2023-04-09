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Video: Детектор лжи 16 выпуск 12 сезон смотреть онлайн

Детектор лжи эфир от 9 апреля 2023 - смотреть онлайн Детектор лжи 16 выпуск 12 сезон эфир от 09.04.2023
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Детектор брехні Выпуск 16 Наталья Бугаева пытается спасти отношения. Детектор лжи выпуск 16 от 09.04.2023
Выпуск 16 | 09.04.2023 | Сезон 12

Наталья Бугаева пришла на проект Детектор лжи выпуск 16, чтобы спасти свои отношения с Игорем. Они вместе уже год, и за это время парень так и не научился доверять любимой. Ему постоянно кажется, что Наталья ему изменяет. Он точно знает про случай, когда она поцеловалась с другим мужчиной, но тогда пара разошлась. Есть ли у Игоря основания подозревать Наталью или же все измены девушки происходят в его голове? Смотрите в проекте Детектор лжи 2023.

Наталья в первую очередь хочет доказать Игорю, что она любит его и никогда не изменяла. Но в ходе программы выяснится, что у нее и самой есть претензии к любимому. В первую очередь то, что у него нет стабильного заработка. Из-за этого ей пришлось заниматься работой, которую он не одобряет. И именно от безделья, считает девушка, Игорь начинает придумывать измены Натальи. Так ли это? Или же на самом деле Игорь прав? Смотрите в проекте Детектор лжи выпуск 16.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 15 от 02.04.2023

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