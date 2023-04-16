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Video: Детектор лжи 17 выпуск 12 сезон смотреть онлайн

Детектор лжи эфир от 16 апреля 2023 - смотреть онлайн Детектор лжи 17 выпуск 12 сезон эфир от 16.04.2023
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Выпуск 17 | 16.04.2023 | Сезон 12

Героине Детектор лжи 12 сезон 17 выпуск уже 28 лет, а она все еще не расставила границы в отношениях с родителями. Адриана все еще считает, что родители воспринимают ее как ребенка, а ведь девушка уже сама стала матерью. По словам Адрианы, ее родители никогда не воспринимали ее выбор. Даже выбор платья или кроссовок осуждался матерью. А уж когда Адриана набрала лишний вес, упреки посыпались еще активнее. Мать не упускала случая, чтобы указать Адриане на то, что она поправилась.

Отец Адрианы сурово ее наказывал. Он регулярно бил ее ремнем, причем не только в детстве. Когда Адриане было 18 и она не пришла домой ночевать, отец ее побил. Когда Адриана отвечала на вопросы в 17 выпуске проекта Детектор лжи, оказалось, что она и сама может поднять на человека руку. Кроется ли причина в том, как с ней обращались в детстве? И какие у нее отношения со своим ребенком? Узнайте в проекте Детектор лжи 12 сезон 17 выпуск.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 16 от 09.04.2023

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