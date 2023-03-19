Выпуск 13 | 19.03.2023 | Сезон 12

Что заставило супругов Вихренко в проекте Детектор лжи выпуск 13 прибегнуть к помощи полиграфа? Алексей уговорил свою жену Елену прийти на проект, потому что они не могут самостоятельно решить свои разногласия в семье. Почему супруги не могут найти общий язык и может ли им помочь правда, сказанная в эфире проекта Детектор лжи 2023? Узнайте прямо сейчас!

Елена и Алексей в браке уже 8 лет, и последние годы они начали чувствовать, что они не могут нормально говорить о своей семейной жизни. Алексей страдает от отсутствия интимной близости, а Елене не нравится отношение мужа, который не дарит ей подарки, не говорит комплименты и не зарабатывает достаточно денег. Можно ли решить их проблемы, сказав друг другу правду? Смотрите в проекте Детектор лжи 12 сезон 13 выпуск от 19.03.2023.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 12 от 12.03.2023