Випуск 13 | 19.03.2023 | Сезон 12

Що змусило подружжя Вихренків у проєкті Детектор брехні випуск 13 вдатися до допомоги поліграфа? Олексій вмовив свою дружину Олену прийти на проєкт, бо вони не можуть самостійно вирішити свої розбіжності в сім’ї. Чому подружжя не може порозумітися і чи може їм допомогти правда, сказана в ефірі проєкта Детектор брехні 2023? Дізнайтеся просто зараз!

Олена та Олексій у шлюбі вже 8 років, і останні роки вони почали відчувати, що вони не можуть нормально говорити про своє сімейне життя. Олексій страждає від відсутності інтимної близькості, а Олені не подобається ставлення чоловіка, який не дарує їй подарунки, не каже компліменти та не заробляє достатньо грошей. Чи можна вирішити їхні проблеми, сказавши одне одному правду? Дивіться в проєкті Детектор брехні 12 сезон 13 випуск від 19.03.2023.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 12 від 12.03.2023