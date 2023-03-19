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Детектор брехні

Video: Детектор брехні 13 випуск 12 сезон дивитися онлайн

Детектор брехні ефір від 19 березня 2023 - дивитися онлайн Детектор брехні 13 випуск 12 сезон ефір від 19.03.2023
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Випуск 13 | 19.03.2023 | Сезон 12

Що змусило подружжя Вихренків у проєкті Детектор брехні випуск 13 вдатися до допомоги поліграфа? Олексій вмовив свою дружину Олену прийти на проєкт, бо вони не можуть самостійно вирішити свої розбіжності в сім’ї. Чому подружжя не може порозумітися і чи може їм допомогти правда, сказана в ефірі проєкта Детектор брехні 2023? Дізнайтеся просто зараз!

Олена та Олексій у шлюбі вже 8 років, і останні роки вони почали відчувати, що вони не можуть нормально говорити про своє сімейне життя. Олексій страждає від відсутності інтимної близькості, а Олені не подобається ставлення чоловіка, який не дарує їй подарунки, не каже компліменти та не заробляє достатньо грошей. Чи можна вирішити їхні проблеми, сказавши одне одному правду? Дивіться в проєкті Детектор брехні 12 сезон 13 випуск від 19.03.2023.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 12 від 12.03.2023

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