Випуск 12 | 12.03.2023 | Сезон 12

У проєкті Детектор брехні випуск 12 від 12.03.2023 ви почуєте правдиві історії Сергія Студенцова та Олени Кізіми. Вони обидва прийшли на проєкт, бо втомилися брехати близьким і нарешті вирішили розкрити всі карти. Чи сприймуть їх рідні після того, як дізнаються правду? Покаже Детектор брехні 2023 випуск 12.

Сергій Студенцов ніколи не розповідав батькам чи дідові, що йому подобаються і дівчата, і хлопці. Сергій, який виріс у християнській традиції, завжди відчував провину за те, що він народився таким, який він є. А тепер він вирішив нарешті вийти з тіні й подивитися, чи прийме його світ.

Олена Кізіма теж багато приховувала від своєї матері, починаючи від неоднозначних стосунків із вітчимом і закінчуючи нелегальною роботою в Туреччині. Якою буде реакція матері? Дивіться в проєкті Детектор брехні 12 сезон 12 випуск.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 11 від 05.03.2023