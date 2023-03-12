Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Все проекты
ua
Детектор брехні

Video: Детектор лжи 12 выпуск 12 сезон смотреть онлайн

Детектор лжи эфир от 12 марта 2023 - смотреть онлайн Детектор лжи 12 выпуск 12 сезон эфир от 12.03.2023
Смотрите также
Детектор лжи 12 выпуск 12 сезон смотреть онлайн
Детектор брехні

Любовь Тишко пытается достучаться до матери. Детектор лжи выпуск 11 от 05.03.2022

 Детектор лжи 12 выпуск 12 сезон смотреть онлайн
Детектор брехні

Любовь Иващенко воюет против сплетен. Детектор лжи выпуск 10 от 30.10.2022

 Детектор лжи 12 выпуск 12 сезон смотреть онлайн
Детектор брехні

Тайная жизнь Анны Конецул. Детектор лжи выпуск 9 от 23.10.2022

 Детектор лжи 12 выпуск 12 сезон смотреть онлайн
Детектор брехні

Инна про равнодушие матери и насилие. Детектор лжи выпуск 8 от 16.10.2022
Детектор брехні Выпуск 12 Сергей Студенцов устал жить во лжи. Детектор лжи выпуск 12 от 12.03.2023
Выпуск 12 | 12.03.2023 | Сезон 12

В проекте Детектор лжи выпуск 12 от 12.03.2023 вы услышите правдивые истории Сергея Студенцова и Елены Кизимы. Они оба пришли на проект, потому что устали врать близким и наконец-то решили раскрыть все карты. Примут ли их родные после того, как узнают правду? Покажет Детектор лжи 2023 выпуск 12.

Сергей Студенцов никогда не рассказывал родителям или деду, что ему нравятся и девушки, и парни. Выросший в христианской традиции Сергей всегда чувствовал вину за то, что он родился таким, какой он есть. А теперь он решил наконец-то выйти из тени и посмотреть, примет ли его мир.

Елена Кизима тоже многое скрывала от своей матери, начиная от неоднозначных отношений с отчимом и заканчивая нелегальной работой в Турции. Какой будет реакция матери? Смотрите в проекте Детектор лжи 12 сезон 12 выпуск.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 11 от 05.03.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ