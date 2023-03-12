Выпуск 12 | 12.03.2023 | Сезон 12

В проекте Детектор лжи выпуск 12 от 12.03.2023 вы услышите правдивые истории Сергея Студенцова и Елены Кизимы. Они оба пришли на проект, потому что устали врать близким и наконец-то решили раскрыть все карты. Примут ли их родные после того, как узнают правду? Покажет Детектор лжи 2023 выпуск 12.

Сергей Студенцов никогда не рассказывал родителям или деду, что ему нравятся и девушки, и парни. Выросший в христианской традиции Сергей всегда чувствовал вину за то, что он родился таким, какой он есть. А теперь он решил наконец-то выйти из тени и посмотреть, примет ли его мир.

Елена Кизима тоже многое скрывала от своей матери, начиная от неоднозначных отношений с отчимом и заканчивая нелегальной работой в Турции. Какой будет реакция матери? Смотрите в проекте Детектор лжи 12 сезон 12 выпуск.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 11 от 05.03.2023