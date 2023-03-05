Выпуск 11 | 05.03.2023 | Сезон 12

Смотрите Детектор лжи 11 выпуск на СТБ! Любовь Тишко пришла на проект, чтобы наконец-то достучаться до матери. Вот уже много лет она пытается доказать своей маме Ольге Ивановне, что ее муж абсолютно бесчеловечно обращался с детьми. Любовь настрадалась от отчима, но при этом ей не верил самый важный человек в ее жизни – ее мама.

В 11 выпуске Детектор лжи Любовь с горечью признает, что для ее матери муж всегда стоял на первом месте, а ее семеро детей на втором. У Ольги Ивановны четверо общих детей с Виктором и трое от предыдущего брака, но мужчина даже к своим детям относился ужасно. Какие издевательства пришлось терпеть Любе, ее братьям и сестрам в собственном доме? И почему мать их не защищает? Смотрите в проекте Детектор лжи 11 выпуск от 05.03.2023.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 10 от 30.10.2022