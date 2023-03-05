Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Все проекты
ua
Детектор брехні

Video: Детектор лжи 11 выпуск 12 сезон смотреть онлайн

Детектор лжи эфир от пятого марта 2023 - смотреть онлайн Детектор лжи 11 выпуск 12 сезон эфир от 05.03.2023
Смотрите также
Детектор лжи 11 выпуск 12 сезон смотреть онлайн
Детектор брехні

Любовь Иващенко воюет против сплетен. Детектор лжи выпуск 10 от 30.10.2022

 Детектор лжи 11 выпуск 12 сезон смотреть онлайн
Детектор брехні

Тайная жизнь Анны Конецул. Детектор лжи выпуск 9 от 23.10.2022

 Детектор лжи 11 выпуск 12 сезон смотреть онлайн
Детектор брехні

Инна про равнодушие матери и насилие. Детектор лжи выпуск 8 от 16.10.2022

 Детектор лжи 11 выпуск 12 сезон смотреть онлайн
Детектор брехні

Василий про измены, ревность и любовь. Детектор лжи выпуск 7 от 09.10.2022
Детектор брехні Выпуск 11 Любовь Тишко пытается достучаться до матери. Детектор лжи выпуск 11 от 05.03.2022
Выпуск 11 | 05.03.2023 | Сезон 12

Смотрите Детектор лжи 11 выпуск на СТБ! Любовь Тишко пришла на проект, чтобы наконец-то достучаться до матери. Вот уже много лет она пытается доказать своей маме Ольге Ивановне, что ее муж абсолютно бесчеловечно обращался с детьми. Любовь настрадалась от отчима, но при этом ей не верил самый важный человек в ее жизни – ее мама.

В 11 выпуске Детектор лжи Любовь с горечью признает, что для ее матери муж всегда стоял на первом месте, а ее семеро детей на втором. У Ольги Ивановны четверо общих детей с Виктором и трое от предыдущего брака, но мужчина даже к своим детям относился ужасно. Какие издевательства пришлось терпеть Любе, ее братьям и сестрам в собственном доме? И почему мать их не защищает?  Смотрите в проекте Детектор лжи 11 выпуск от 05.03.2023.

Смотрите онлайн Детектор лжи. Выпуск 10 от 30.10.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ