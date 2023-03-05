Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Серіали
Серіали
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru
Детектор брехні

Video: Детектор брехні 11 випуск 12 сезон дивитися онлайн

Детектор брехні ефір від п`ятого березня 2023 - дивитися онлайн Детектор брехні 11 випуск 12 сезон ефір від 05.03.2023
Дивіться також
Детектор брехні 11 випуск 12 сезон дивитися онлайн
Детектор брехні

Любов Іващенко воює проти пліток. Детектор брехні випуск 10 від 30.10.2022

 Детектор брехні 11 випуск 12 сезон дивитися онлайн
Детектор брехні

Приховане життя Ганни Конецул. Детектор брехні випуск 9 від 23.10.2022

 Детектор брехні 11 випуск 12 сезон дивитися онлайн
Детектор брехні

Інна про байдужість матері й насилля. Детектор брехні випуск 8 від 16.10.2022

 Детектор брехні 11 випуск 12 сезон дивитися онлайн
Детектор брехні

Василь про зради, ревнощі й кохання. Детектор брехні випуск 7 від 09.10.2022
Детектор брехні Выпуск 11 Любов Тишко намагається достукатися до матері. Детектор брехні випуск 11 від 05.03.2022
Выпуск 11 | 05.03.2023 | Сезон 12

Дивіться Детектор брехні 11 випуск на СТБ! Любов Тишко прийшла на проєкт, щоб нарешті достукатися до матері. Ось уже багато років вона намагається довести своїй мамі Ользі Іванівні, що її чоловік абсолютно нелюдяно поводився з дітьми. Любов постраждала від вітчима, але при цьому їй не вірила найважливіша людина в її житті – її мама.

У 11 випуску Детектор брехні Любов із гіркотою визнає, що для її матері чоловік завжди стояв на першому місці, а її семеро дітей на другому. У Ольги Іванівни четверо спільних дітей із Віктором та троє від попереднього шлюбу, але чоловік навіть до своїх дітей ставився жахливо. Які знущання довелося терпіти Любі, її братам та сестрам у власному домі? І чому їх мати не захищає? Дивіться в проекті Детектор брехні 11 випуск від 05.03.2023.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 10 від 30.10.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ