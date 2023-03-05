Выпуск 11 | 05.03.2023 | Сезон 12

Дивіться Детектор брехні 11 випуск на СТБ! Любов Тишко прийшла на проєкт, щоб нарешті достукатися до матері. Ось уже багато років вона намагається довести своїй мамі Ользі Іванівні, що її чоловік абсолютно нелюдяно поводився з дітьми. Любов постраждала від вітчима, але при цьому їй не вірила найважливіша людина в її житті – її мама.

У 11 випуску Детектор брехні Любов із гіркотою визнає, що для її матері чоловік завжди стояв на першому місці, а її семеро дітей на другому. У Ольги Іванівни четверо спільних дітей із Віктором та троє від попереднього шлюбу, але чоловік навіть до своїх дітей ставився жахливо. Які знущання довелося терпіти Любі, її братам та сестрам у власному домі? І чому їх мати не захищає? Дивіться в проекті Детектор брехні 11 випуск від 05.03.2023.

Дивіться онлайн Детектор брехні. Випуск 10 від 30.10.2022