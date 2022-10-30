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Детектор брехні

Video: Любов Іващенко воює проти пліток. Детектор брехні випуск 10 від 30.10.2022

Детектор брехні від 22 дивитися онлайн Детектор брехні Любов Іващенко воює проти пліток 2022 10 випуск від 30.10.2022 12 сезон сезон
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Випуск 10 | 30.10.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Детектор брехні 12 сезон 10 випуск від 30.10.2022 та дізнайтеся, чи існує порятунок від брудних пліток. У цьому випуску ви познайомитеся з Любов’ю Іващенко, яка прийшла на проєкт, щоб відбілити своє ім’я. Дівчина втомилася від необгрунтованих підозр та сусідських чуток. Героїня проєкту 2022 впевнена, що її навмисно знеславлюють колишній чоловік Валерій та свекруха. Саме тому Любов пройде перевірку поліграфом, щоб довести всім свою вірність у шлюбі. Чи справді колишня рідня наводить наклепи на дівчину? Чому сусід Олег знає більше, ніж інші? Хто переможе: плітки чи поліграф? Дивіться онлайн проєкт Детектор брехні 12 сезон 10 випуск від 30.10.2022 на сайті СТБ.

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